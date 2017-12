Divulgarts di Alex de Leò'n presenta l' Imperitura eleganza della pittura di Simone Martini

Guerre in ogni angolo del pianeta, pestilenze epidemiche dilaganti su vasta scala e crisi economica mondiale, ma nonostante tutto non solo al lusso non si rinuncia , anzi il leit motiv del risorgere dell'economia è proprio l'alta moda. No, non è un proclama elettorale ma la situazione economico-sociale e politica del XIV° secolo in Toscana, secolo che vede la nascita del fenomeno sconosciuto fino ad allora dell' haute couture e che diede lustro artistico, urbanistico e architettonico a Siena prima e Firenze poi.

Siena nel 1260 ha sconfitto Firenze, dal 1287 al 1355 la città, attribuendo la vittoria su Firenze alla Vergine, con un governo che, guelfo, è retto dal consiglio dei nove.

I nove sono rampolli di estrazione mercantile e bancaria, attenti al decoro e alla bellezza urbana, promuovono questi l'esaltazione della città attraverso la committenza di opere religiose e civili di innovazione artistica.

In questa atmosfera seguendo l'esempio teorico di Duccio di Boninsegna si formano i Maestri Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, che sotto l'influsso gotico innova aristocraticamente il primo, sublima la spazialità giottesca incasellando prospettive scenografiche Pietro, raffina l'eleganza della realtà storica del suo periodo Ambrogio.

La prodigalità di Simone Martini perviene alla ieraticità elitaria nell'opera della " Maestà " switchando la realtà psicologica del suo tempo.

Nell'affresco della " Investitura di San Martino a Cavaliere" presente ad Assisi nel Gran Santuario di San Francesco, nella cappella della chiesa inferiore dedicata a San Martino, dai toni arricchiti di note sui costumi e sui cerimoniali del 1300 Senese, Simone Martini reca l'eleganza della sensibilità gotica, moderno e delicato risulta tridimensionale nelle strutture architettoniche.

Simone Martini crebbe di fama e considerazione, costretto poichè oberato a dare spazio a collaboratori che identificò nei cognati Lippo e Federico Memmi e nel fratello Donato quando ad Orvieto gli vennero commissionate varie pale d'altare.

I suoi polittici sono splendori di fondi oro , sculture aggettate simil facciata di chiese gotiche, miniature e allo stesso modo magnificenze orafe.

Unico artista del suo tempo proteso al futuro che si implementa e sfrutta le esperienze di linguaggi pittorici ereditati al fine di dare il massimo dello spessore di classe.

Senso del colore e della plasticità dai toni caldi e mescolati tra loro hanno linee di contorno e fulgidità vibrante dell'oro,

con i bizantini condivide l'impegno per la declinazione del colore, con Giotto auspica l'affabilità della forma , in Simone Martini forma cesellata con sapienza compositiva spaziale e colore plastico sono il Must Have, tuttavia non vi è ancora fusione di forma e colore, vi è colorismo soffuso, non d' assoluta dominanza.

Presente è la ricerca del colore intesa come materiale, quale il lapislazzulo proveniente dagli Urali e l'oro. Probabile ipotesi è che i minerali seguissero le stesse rotte delle stoffe che imperversavano sempre più arricchite di ornamenti asiatici, mongoli e cinesi commercializzate in Toscana.

Nel " San Ludovico di Tolosa che incorona il fratello Roberto d'Angiò "

opera con il primato di essere la prima opera iconografica profana mai dipinta prima vi è la pienezza della semiotica metafisica, aristocratica d'alto rango.

"Guidoriccio da Fogliano nell' assedio a Montemassi" è il primo ritratto d'ambiente datato 1330, nonostante sia stato eseguito più velocemente e spoglio di ornamenti, scopre l'abilità di affrescatore di Simone Martini, affresco archetipo ascendente della ritrattistica di propaganda politica dalla lampante vitalità ritrattistica.

Nella "Annunciazione" di Simone Martini vi è il trionfo della bellezza descrittiva della condizione psicologica, l' angelo che appena arrivato comunica con frase a stampo alla silhouette della Vergine qualcosa che Ella già sa, l'esile figura tortile e alterigia, malinconica e dolcissimamente snob è divisa da un altrettanto esile figura rappresentante un vaso con gigli , quasi a connotare un origine asiatica in un racconto onirico dove , oro di sfondo al oro delle vesti, attende sontuoso ai limiti di una regalità soave e mesta come tutta l'implacabile produzione suntuaria delle Vergini di Martini.

Ambito e trascinato da Petrarca nella sede pontificia avignonese, dove da prestigioso artista internazionale esporta in Fiandra il miniaturismo che ad opera dei francesi diventerà racconto degradato da particolari a discapito della pura linearità ritmata.

I suoi personaggi, a volte eterei, sono sempre ostentazione di evidente eleganza intellettuale e spirituale, elevata, inarrivabile e discostata, quantunque la novità sta nel rivelare la loro interiorità spesso umbratile, pacata e mestamente amabile.

Volano di ispirazione dei colleghi a lui contemporanei e conquistatore degli animi della nostra generazione , nel 2009, in occasione dell'anniversario dello spostamento della sede Pontificia ad Avignone vi è stata la concessione in prestito delle opere di Simone Martini, mostra tendente ad esaltare l'influenza della ricerca di Martini sui suoi seguaci. Esposizione che, come prevedibile per un personaggio dalla dimensione ultra-pop, ha avuto un grande successo di pubblico ben sette secoli dopo il suo arrivo presso la corte papale.

Nel 2017 un grande collezionista ha disposto la sua collezione privata, dando la possibilità di poter gradire insieme ad altri pittori senesi del trecento una tavola rappresentante "San Giacomo", esposta a Siena nel Palazzo pubblico.