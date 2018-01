Venerdì 12 Gennaio 2018 il liceo "F. De Sanctis" di Trani parteciperà per la prima volta alla "Notte nazionale del Liceo Classico", una manifestazione ideata dall'I.I.S.S. "Gulli e Pennisi" di Acireale e giunta alla quarta edizione, alla quale quasi 400 licei in tutta Italia hanno già aderito. Fortemente voluta dal Dirigente scolastico, la prof.ssa Grazia Ruggiero, e accolta con profondo senso di appartenenza dai docenti del Liceo, la manifestazione è finalizzata a valorizzare il percorso di studi del Liceo Classico, mediante una serie di attività focalizzate sul sapere olistico che contraddistingue questo prestigioso indirizzo di studi.

Il liceo "F. De Sanctis", in quanto Scuola Capofila della "Rete dei Licei Classici di Puglia", ha aderito con entusiasmo all'iniziativa e pertanto aprirà le sue storiche porte a tutta la comunità proponendo laboratori didattici, performance teatrali, reading, attività interdisciplinari.

L'evento sarà aperto da una conferenza del dottor Antonio d'Itollo, Dirigente Tecnico USR di Puglia e si concluderà con un incontro con lo scrittore Tommy Di Bari, che dialogherà con tutta la comunità.

L'inno pseudo-omerico "A Selene" costituirà, in modo parallelo per tutti i licei aderenti all'iniziativa, il momento del saluto finale: la celebrazione della luna segnerà la conclusione di un percorso denso di classicità e modernità.