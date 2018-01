Tornano a Trani, i comici ne La Galleria Comedy Club

Tornano a Trani, in Puglia, il gruppo di comici del Lab Comic Puglia. Un nuovo progetto dal nome La Galleria Comedy Club. La Puglia, terra di comici che continuano a scrivere la storia della comicità italiana, sforna da anni talenti artistici che si distinguono sui palchi di tutta Italia. Nel gruppo del Lab spiccano alcuni nomi già affermati nel panorama televisivo italiano: Marco e Chicco (Zelig e Made in Sud), Tommy Terrafino (Made in Sud), Tony Bonji (Colorado e Quelli che il Calcio) e moltissimi altri. Marco e Chicco, dopo le 5 fortunate stagioni al timone del Laboratorio Zelig (il Laboratorio artistico nazionale più prestigioso) conducono e trascinano con passione la prima edizione de “La Galleria Comedy Club”. "Facciamo il Varietà", lo spettacolo di questa sera, è un contenitore che alterna musica, sketch e classici della comicita' italiana. Il cast dell' evento sarà composto, oltre che dai conduttori, da Michele Ungari, Gianbattista Rossi, VItantonio Mazzilli, Mago Cofano, Cecco, Roberta Romano, e con la partecipazione di Filippo Totaro. Un nuovo progetto comico, che vede fondersi stili diversi di comicità insieme al buon vino e al cibo del Sud, una ricetta tipica dei nostri territori. Si comincia alle ore 20.45 con un aperitivo a base di focaccia pugliese e Malvasia Bianca, per poi concludere la serata e festeggiare l’inizio del 2018 tutti insieme con una risata.

Info e Prenotazioni - 393 1944531

La Galleria Trani - via San Gervasio n.7 - Trani (Bt)

Aperitivo dalle ore 20.45 Spettacolo ore 21.30