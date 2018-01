Opportunità di formazione e lavoro per i giovani. Come parte il 2018 ?

“Opportunità di formazione e lavoro per i giovani”. È questo il titolo del seminario informativo che si terrà il 9 gennaio 2018 nell’elegante cornice della sala Ronchi della biblioteca comunale di Trani, dalle ore 16 alle 18. Protagonista dell’incontro sarà Garanzia Giovani, il piano europeo attivo dal 1 maggio 2014 per combattere la disoccupazione giovanile. Stato e Regione si impegnano, anche quest’anno, ad offrire ai giovani tra i 15 e 29 anni, che non studiano e non lavorano (Neet), un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa. Garanzia Giovani prevede un sostegno economico per i tirocinanti, pari ad un massimo di 450 euro mensili (di cui 150 a carico dell’azienda ospitante e 300 erogati direttamente dell’Inps).

A tale proposito l’Ifor Pmi Prometeo, organismo formativo tranese accreditato dalla Regione Puglia, è impegnato, nell’Ats #misuregiovani#puglia, in cui Forpuglia è capofila insieme ad altri enti di formazione e molti partner come Randstad, Legacoop, Cna, Distretto dell’Informatica e Distretto della Creatività, scuole ed enti di formazione dislocati su tutto il territorio regionale, nella promozione dei servizi previsti dal piano. Nell’arco dell’anno 2017 la Prometeo ha attivato, nel territorio comunale, oltre centocinquanta tirocini formativi che, oltre a dare ai giovani tranesi opportunità formative direttamente in azienda, hanno prodotto oltre quaranta assunzioni a tempo indeterminato. Le attività di formazione mirata e di tirocinio, condotte dall’ente di formazione tranese, continueranno anche nel prossimo anno. Aderire al piano è semplicissimo. I giovani tra i 15 e i 29 anni possono registrarsi sul portale Sistema Puglia (http://www.sistema.puglia.it/), cliccare sul banner Garanzia Giovani, su “Iscriviti al Progetto – Procedura di Adesione”, e compilare il modulo on line. In seguito, saranno contattati dal Cpi (Centro per l’impiego) di competenza per un colloquio di profiling e, dopo, dovranno procedere alla scelta dell’Ats. #misuregiovani#puglia avrà premura di prenderli in carico, e procedere con le misure di orientamento, formazione ed inserimento lavorativo. Per aderire c’è tempo fino al 30 giugno 2018.

Nel corso del seminario l’Istituto di formazione tranese avrà modo di illustrare anche la nuova offerta formativa per progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di recente approvata dalla Regione Puglia. Obiettivo dell'Avviso pubblico è aumentare il coinvolgimento di un numero sempre più elevato di giovani in uscita dall'obbligo scolastico verso il conseguimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, consentendo in tal modo di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione professionale. L’offerta formativa consentirà anche a molti ragazzi drop-out ( iscritti al primo anno delle scuole superiori e non più frequentanti ) di essere contattati da una specifica equipe socio pedagogica in grado di consentire il rientro in un sistema formativo. A tal proposito la Prometeo ha promosso ed istituito, con le scuole della BAT ( gli I.I.S.S. “Moro” di Trani, “Garrone” di Barletta e “dell’Aquila” di San Ferdinando di Puglia ) e con il Comune di Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia ( partner istituzionali del progetto ) una specifica rete per arginare il fenomeno della dispersione scolastica, specie quella legata all’abbandono nel biennio ordinamentale, che, sempre di più, sfugge alla politica degli interventi previsti dalle politiche sociali.

Nel centro polifunzionale di Trani, infatti, in via Andria 157, presso il Monastero delle Clarisse, partirà, a fine Gennaio 2018, il corso di “Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza” (indirizzo: Operatore di bed&breakfast e case vacanza). Possono aderire i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) ovvero che hanno interrotto la frequenza durante il primo anno del biennio delle superiori. Si tratta di un percorso triennale al termine del quale i giovani partecipanti saranno in grado di svolgere attività di accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenza nella prenotazione ed assistenza e nell’evasione delle pratiche amministrativo-contabili.

Il corso, gratuito, ha una durata di 3200 ore di formazione. Ma non è tutto. Ad ogni partecipante è garantita un’indennità di frequenza di 3.200,00 Euro. È prevista, inoltre, la partecipazione gratuita alle fasi di stage all’estero (Inghilterra e Francia). Saranno distribuiti i libri di testo e tutto il materiale didattico. I corsisti avranno la possibilità di essere inseriti all’interno di realtà lavorative ed aziendali, in Italia e all’Estero. Il conseguimento della qualifica professionale triennale di “Operatore alla promozione ed accoglienza turistica”, riconosciuta su tutto il territorio nazionale, è l’obiettivo ultimo del percorso formativo. Dopo l’ottenimento della qualifica gli allievi potranno accedere al corso di Diploma di Tecnico dei servizi turistici ovvero rientrare nel sistema ordinamentale.

L’agenzia formativa e i partner di progetto mettono in campo un’iniziativa concreta che può aiutare i giovani a maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro, a rimanere in un circuito formativo e ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando attitudini ed aspirazioni, molto spesso minate dall’assenza di opportunità. Di tutto questo, e di molto altro ancora, si parlerà il 9 gennaio 2018, nella biblioteca comunale di Trani, dalle ore 16 alle 18.

Per ogni altra informazione è possibile visitare il sito www.prometeonlus.org nella sezione Garanzia Giovani – FAQ oppure contattare lo Youth Corner attivo dal lunedì al venerdì, 09.00-13.00, e martedì e giovedì, 16.00-19.00, nelle sedi di Trani:

Youth Corner TRANI c/o IFOR PMI PROMETEO

Contatti: Dott. Lapi Saverio

Indirizzo: Via Andria, 157 – 76125 Trani

Telefono: 0883 500536

Fax: 0883 492461

e-mail: saveriolapi@prometeonlus.it