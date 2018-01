Giovedì a Trani la presentazione di "Avvocati d'Affari"

A dialogare con l'autore sarà il giornalista di Telenorba Antonio Procacci.

Giovedì 4 gennaio, alle ore 19, presso la Libreria "Luna di Sabbia", a Trani, si terrà la presentazione del libro "Avvocati d’Affari: segreti, storie, protagonisti", libro scritto da Nicola Di Molfetta,giornalista di origini andriesi specializzato in economia e finanza e che dal 2006 si occupa del mercato dei servizi legali e in particolare dell’avvocatura d’affari. E' direttore di Legalcommunity.it e MAG e ha pubblicato il libro per LC Publishing Group. L'autore racconta l’evoluzione del mercato dei servizi legali d’affari nel corso degli ultimi dieci anni (2006-2016) in Italia. Si tratta di un arco temporale in cui il settore ha assistito all’affermazione dei grandi studi nazionali, al riposizionamento delle law firm straniere “calate” negli anni Novanta e all’affermazione delle superboutique nel nostro Paese. "Ciò a cui abbiamo assistito", scrive Nicola Di Molfetta, "è stato una sorta di Novecento della professione in cui, di fatto, si è passati dal telegrafo al world wide web".Le 300 pagine scritte da Di Molfetta affrontano di petto l’argomento. E offrono a chi le approccia un racconto in presa diretta di quello che gli inglesi chiamerebbero il new normal attraverso una personale lettura delle vicende recenti che hanno interessato i principali protagonisti (sono oltre 750 gli avvocati menzionati nel volume) di questa fetta dell’universo professionale. Un lavoro ambizioso, ma svolto con la necessaria dose di onestà intellettuale e soprattutto «con la consapevolezza che il cambiamento è ancora in atto".Il libro viene presentato a Trani in quanto culla del diritto e città che ha dato i natali a intere generazioni di avvocati. "E poi", spiega Di Molfetta, "ciò che viene raccontato nel libro non riguarda solo Roma e Milano, città dove hanno sede i più importanti avvocati d'affari, ma anche molto la Puglia, dove ci sono importanti realtà e dove c'è terreno fertile per un'evoluzione degli studi legali".