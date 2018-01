Buoni servizi per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità: su albo pretorio la graduatoria

La Regione Puglia con l’Avviso Pubblico n. 1/2017 ha inteso favorire il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti per assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza di specifico bisogno sociale ed economico.

Quattro sono le strutture presenti sul territorio dell’Ambito che si sono iscritte al catalogo regionale. Due Centri diurni socio educativi e riabilitativi e due Centri diurni integrati per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza.

In data odierna, è consultabile, sull’Albo Pretorio del Comune di Trani (Sezione Avvisi) la graduatoria A dei Buoni servizi per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e per persone con disabilità (II annualità – I finestra), approvata con determina dirigenziale numero 7 dello scorso 9 gennaio.