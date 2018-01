Si è conclusa la “Notte Nazionale del Liceo Classico”

Per la prima volta ha aderito il Liceo Classico “ F.De Sanctis” di Trani

“Muse dal dolce canto, Figlie di Zeus Cronide, esperte di canzoni, celebrate Selene dalle ampie ali”: con la recitazione corale di questi versi, tratti dall’Inno pseudo-omerico “ A Selene”, si è conclusa la “Notte Nazionale del Liceo Classico”,alla quale per la prima volta ha aderito il Liceo Classico “ F.De Sanctis” di Trani, Scuola Capofila della Rete dei Licei Classici della Puglia.

La manifestazione, nata da un’idea di Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), e sostenuta dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR é giunta già alla quarta edizione ed ha coinvolto oltre quattrocento licei in tutta Italia.

La Preside, prof.ssa Grazia Ruggiero, ha fortemente voluto la partecipazione al prestigioso evento in piena coerenza con la vocazione di un liceo che coniuga tradizione e innovazione salvaguardando la matrice olistica del sapere . La Notte del Liceo De Sanctis con il coordinamento della prof.ssa Olimpia Rana, la preziosa collaborazione dei docenti del liceo ed il contributo attivo di tutto il personale della scuola si è aperta con i saluti dell’assessore Debora Ciliento, snodandosi attraverso un ricco programma di performance teatrali, laboratori didattici e interdisciplinari, musica e canto (grazie al prezioso aiuto dei maestri dell’Associazione “Curci” di Barletta), danza e scienze, inglese e lingue classiche, arte e letteratura. Tutti i docenti si sono messi in gioco, animati dal gusto autentico per la grande bellezza dei Classici e della cultura Umanistica, protagonisti indiscussi e veri artefici del successo dell’evento sono stati gli studenti che hanno coinvolto e sorpreso il pubblico di visitatori, accorso numeroso, con tutte le attività programmate. Illustri ospiti hanno impreziosito la manifestazione: il dott. Antonio d'Itollo, Dirigente Tecnico USR-Puglia, ha relazionato sul valore delle biblioteca scolastica come ambiente di apprendimento e Tommy Dibari autore del romanzo “ Me la sono andata a cercare” ha dialogato in modo coinvolgente con gli studenti.

“Salve, signora, dea dalle bianche braccia, chiara Selene, ricciuta e benigna; cominciando da te, canterò le gesta di semidei, di cui gli aedi, servi delle Muse, raccontano le imprese con la loro amabile voce”: con questi ultimi versi in esametri omerici, rischiarata dalla luce della dea Selene, tutta la comunità scolastica del Liceo “De Sanctis” ha salutato il numeroso pubblico, dando appuntamento al prossimo anno sulle note magiche della classicità.