Annuncio per guide turistiche da autorizzare all'esercizio della professione all'interno della Sinagoga Scolanova di Trani.

Fancy Tour di Cesare Foà, agenzia di viaggi che opera nel turismo da oltre 25 anni, ricerca n. 10 guide turistiche da autorizzare all'esercizio della professione all'interno della Sinagoga Scolanova di Trani.

Requisiti per la candidatura:

- tesserino per guide turistiche ed accompagnatori turistici della Regione Puglia;

- regolare iscrizione all'albo della Provincia di Barletta-Andria-Trani;

- aver già maturato esperienza documentabile nella conduzione di gruppi, preferibilmente di religione ebraica;

- conoscenza del quartiere ebraico di Trani;

- aver già effettuato guide all'interno delle sinagoghe.

- conoscenza della lingua inglese ( livello b2)

In seguito alla selezione, le guide turistiche risultate idonee dovranno effettuare un breve periodo di formazione presso la Comunità Ebraica a Napoli.

Si prega di inviare CV dettagliato all'indirizzo info@incantoapuliatravel.com ( referente sul territorio della Fancy Tour) alla cortese attenzione della sig.ra Caffarella Antonietta.

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006) ed in rispetto del principio delle pari opportunità (L. 903/77).

Privacy: Il trattamento dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità in conformità al D.Lgs 196/2003.

AGENZIA VIAGGI FANCY TOUR DI CESARE FOA' Via Petrarca Francesco 161 - 80122 Napoli (NA)