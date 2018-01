“Parole parole parole, e i fatti?”. Intervento di Anna Maria Barresi Consigliera Comunale Indipendente

Dopo il giro di boa dell’Amministrazione Bottaro e i proclami in pompa magna del primo cittadino, a cui gli fanno eco i suoi fedeli vicini su questo e su quello che hanno realizzato in questa città, sinceramente devo constatare che i cittadini, a mio avviso, non si sono accorti di nulla.

Basta semplicemente farsi un giro e stare un po’ tra la gente comune per toccare con mano il malcontento su questo Governo, quindi io non so quali cittadini ascolta il nostro primo cittadino, per avere la percezione di possedere un grande consenso popolare.

Solo ieri ho segnalato l’ennesimo caso di presenza di eternit a cielo aperto, lasciato da anni in un terreno di proprietà Comunale e dell’Anas nel quartiere sant’Angelo (segnalato più volte dai cittadini della zona senza una risposta) mentre le Istituzioni ci fanno sapere di avere il controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini, stendiamo un velo pietoso sulla vicenda Supercinema non ancora conclusa e discarica Amiu.

La cosa più buffa di questa vicenda eternit sul territorio tranese e che la Regione Puglia ha cofinanziato un progetto di bonifica del territorio con il Comune dal 2014 e sono stati regolarmente stanziati dei fondi. Inoltre sono stati costituiti degli impegni finanziari, ma nel 2016 un grande esperto di finanza di altra città, con un provvedimento, elimina dal bilancio queste somme, aspetto con fiducia, delucidazioni perché a tale proposito ho fatto un’interrogazione scritta e speriamo che non si svegli prima la Regione Puglia chiedendo che fine hanno fatto i soldi.

I cittadini devono sapere che la cacciata dei dott. Tolomeo-Battista e Musicco da Amiu, a seguito decisione monocratica della dott.ssa Iaculli all’epoca rappresentante del Comune e dell’Amministratore unico di Amiu dott. Guadagnolo con verbale assembleare del 5/5/2015 è costato finora alle casse Amiu Spa e di rimando a noi cittadini ben €. 41.804,79 e ci sono altre due cause in itinere a cui soccomberà l’Amiu, con altre spese legali a carico dei cittadini.

Le spese pazze poi non finiscono in Amiu;

il Comune di Trani con delibera commissariale n. 40 del 16/3/2015 approvò un short list per gli affidamenti agli avvocati della difesa del Comune, successivamente con delibera di giunta Comunale n.3 dell’11/1/2016 l’attuale amministrazione approvò un regolamento per conferire incarichi legali esterni.

Quindi il Comune con detto regolamento quando affida un incarico a legali esterni a priori regolamenta e pattuisce il compenso dichiarando di applicare i minimi tariffari nel rispetto del D.M. n.140 del 20/7/2012.

L’amministratore unico Guadagnolo di Amiu spa affida incarichi legali contravvenendo ad alcune regole essenziali:

1° manca una short list; (puoi vedere all:1)

2° ed inoltre i compensi per gli incarichi legali non sono prioritariamente determinati, quindi questo determina la crescita esponenziale dei costi in quanto non sono certi e crescono a dismisura, costi che ricadranno sui cittadini aumentando la TARI, attualmente siamo a circa €. 350.000 di spese legali in quasi due anni di gestione Amiu spa e per AMET spa viaggiamo quasi sulle stesse cifre.

Poi la trasparenza è quasi inesistente quando, addirittura, consiglieri di maggioranza chiedono spiegazioni ed interrogazioni in Amet, (vedi parcheggi e attribuzioni di incarichi legali) questi puntualmente non ricevono nessuna risposta o chiedi A e ti rispondono B quando si ricordano di farlo.

Eliminazione parcheggiatori abusivi zero (dopo aver suggerito possibili soluzioni).

Dopo il voto dell’ 11/1/2018 in consiglio comunale c’è stata l’approvazione del vecchio financial-project del cimitero per circa €.26.000.000, quando tutto andrà a regime, i cittadini tranesi si accorgeranno che per entrare nel cimitero pagheranno un ticket e/o biglietto al privato per i servizi da lui resi, una precisazione i costi attuali per il mantenimento del cimitero dal consuntivo 2017 in redazione ammontano a 172.000 annue e per trent’anni di gestione appalto cimitero avremmo potuto al massimo sopportare un costo di appena €. 5.160.000, ora qualcuno mi spieghi come si possa pensare di investire e spendere 26.000.000 di euri, speriamo che a qualche cittadino gli venga voglia di capire di più.

Poi non parliamo della poca e attenzione che si presta ai concittadini, in quanto nonostante vi sia un regolamento ( IUC ) che lo stabilisce, ad oggi l’Amministrazione Comunale per bocca del suo Assessorato, non ha fatto ancora alcun comunicato stampa per avvisare tutti quei cittadini che hanno la possibilità di inviare domanda ai sensi degli art. dal 21 al 25, per ottenere le prescritte riduzioni e/o agevolazioni TARI 2018.

Infine va bene che volete ostentare a tutti i costi la vostra bravura, ma come sempre la fretta vi fa fare cattive figure, infatti il nuovo sito Istituzionale del Comune (se pur qualcuno si sia faticosamente attivato) ad oggi presenta pecche macroscopiche dall’assenza di notizie sui link UTC, contatti telefonici, pec uffici, per poi non parlare dell’assenza di link e quasi tutte le informazione nel banner amministrazione trasparente, ecc.

Mi chiedo ma perché vi ostinate a perseguire obbiettivi se non siete pronti a concretizzarli. Vi invito ad astenervi, la popolazione osserva e giudica l’approssimazione che oggi regna nella macchina Amministrativa.

Dimenticavo, nessuno ha nulla da dire sulla deliberazione n.1 del 22/01/2018 di variazione al PUG e alle norme di attuazione urbanistica per la costruzione di un fabbricato, emessa dal Commissario ad Acta l’ing. Vincenzo Guerra e dal Dott. Carlo Casalino? Mentre per un’altra proposta di delibera, quella relativa alla modifica del comparto CP- 37, in Consiglio Comunale si sono spesi fiumi di parole.

Firmato Anna Maria Barresi Consigliera Comunale Indipendente