Palazzo Carcano, lunedi’ 29 gennaio, presso il comune di Trani la stipula del contratto di cessione all’agenzia del demanio

Lunedì 29 gennaio presso la sala Giunta del Comune di Trani, alle ore 15, verrà stipulato il contratto di cessione gratuita in proprietà, in favore dello Stato, di Palazzo Carcano, per la definitiva allocazione di uffici giudiziari nel territorio del Comune di Trani. Interverranno il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, il presidente del tribunale di Trani, Antonio De Luca, e, per l’Agenzia del Demanio Vincenzo Capobianco (direttore della direzione regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia) e Massimo D’Andria (responsabile per le Provincie Bari e BAT dell’Agenzia, firmatario dell’atto).