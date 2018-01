Immissione canonica di S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo nella diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

SALUTO AI CONSACRATI, DIACONI, PRESBITERI E SEMINARISTI

Carissimi presbiteri, diaconi, rappresentanti della vita consacrata e seminaristi,

mi sembra molto significativo questo incontro con voi prima di recarci in Cattedrale per la celebrazione della Messa…

Il Signore ci ha chiamati - io sono l’ultimo arrivato - affidandoci il compito di metterci a servizio della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Servire questa Chiesa, sull’esempio di Gesù che è venuto non per essere servito ma per servire e dare la sua vita, è il principale motivo che ci vedrà, a partire da questa sera, impegnati nello spendere insieme la nostra vita.

Sento molto vicine le parole di un testo a me molto caro e familiare, tratto da Nuove vocazioni per una nuova Europa, documento finale del Congresso sulle Vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata in Europa del 1997. Le parole sono queste: la vita è un dono ricevuto che tende per natura sua a divenire bene donato. È la verità della vita, la sua logica: dono ricevuto, bene donato! La prima testimonianza che siamo chiamati a dare è quella del dono della nostra vita.

Papa Francesco in Evangelii Gaudium riprende questo stesso concetto quando dice che “…la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fine, è questo” (EG 9).

Ed è molto importante per noi il concetto che esprime qualche paragrafo dopo:

“Sebbene questa missione ci richieda un impegno generoso, sarebbe un errore intenderla come un eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là di quanto possiamo scoprire e intendere. Gesù è il primo e il più grande evangelizzatore. In qualunque forma di evangelizzazione il primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito” (EG12).

Completando quanto dicevo poc’anzi, la prima testimonianza che siamo chiamati a dare è il dono della nostra vita a partire dalla comunione tra di noi, a partire da una vera e profonda amicizia.

A voi seminaristi: vi trovate in un tempo straordinario della vostra vita, un tempo di educazione, di formazione e di discernimento vocazionale alla vita sacerdotale. La Chiesa vi accompagna con una modalità che non ha eguali e che si chiama seminario. Non esiste proposta educativo/formativa alla pari del seminario. Sentitemi vicino e disponibile ad aiutarvi, insieme ai vostri formatori, nel cercare e trovare quello che Dio ha in cuore per ciascuno di voi, perché possiate realizzarlo in una vita vissuta in pienezza come veri discepoli del Signore.

A tutti, me compreso, buon cammino!

-------------

IMMISSIONE CANONICA di S.E. MONS. LEONARDO D’ASCENZO NELLA DIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

Saluto dei sacerdoti all’Arcivescovo.

Eccellenza Reverendissima, ho il piacere di porgerLe l’abbraccio caloroso e accogliente dei miei confratelli presbiteri, dei diaconi, dei religiosi, dei rappresentanti delle religiose, dei consacrati nella vita secolare e dei seminaristi della nostra Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Le riferisco i numeri in cui sono ripartiti: 122 sacerdoti diocesani, 30 sacerdoti religiosi, 28 diaconi permanenti, uno transeunte, 26 seminaristi teologi e 3 seminaristi del propedeutico. Posso dirLe che le nostre comunità ecclesiali hanno una particolare venerazione per i loro pastori, li sostengono con devoto affetto nell’esercizio del loro ministero, ricevendone in cambio carità pastorale e generosa disponibilità a spendersi per il gregge loro affidato.

Sono passati circa sei mesi dalla perdita improvvisa e dolorosa del caro e compianto Arcivescovo Giovan Battista, che ha lasciato tutti noi increduli. Sono stati giorni di smarrimento, in cui il Signore mi ha messo alla prova, chiamandomi al timone della nostra amata arcidiocesi nel mare di problemi che un evento così inatteso inevitabilmente genera. Benedico Dio, Padre generoso e provvido, per avermi messo accanto collaboratori saggi e responsabili che mi hanno aiutato in questo esercizio così impegnativo. È questa anche l’occasione più propizia per dire a loro il mio incondizionato Grazie. Il Buon Pastore, nella sua grande misericordia, non ha permesso che questa nave rimanesse per troppo tempo senza timoniere e attraverso lo Spirito ha posato lo sguardo su di Lei, Eccellenza, donandoLa a noi nel solco della Tradizione apostolica.

La sua persona si innesta nel cammino fecondo e faticoso di una chiesa molto antica, dalla personalità variegata, che vanta la ricchezza delle sue tradizioni, ma che è impegnata a viverle e attualizzarle nel mondo di oggi, che si pregia di figure di santità.

---------------

SALUTO ALLE AUORITÀ

Rivolgo il mio saluto a S.E. il Prefetto, al Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani, ai Signori Sindaci, alle Autorità civili e militari.

Ringrazio sentitamente per le parole che mi sono state rivolte.

A motivo della vostra sincera e calorosa accoglienza, mi sento già di casa, in famiglia.

Da oggi divento cittadino di questa terra! Mi commuove il pensiero di iniziare a vivere in una terra straordinariamente bella, soprattutto a motivo delle belle persone che la abitano e di quanto hanno saputo realizzare. È bastato poco per rendermene conto le scorse settimane, quando sono venuto in segreto, più o meno, incontrando la gente del posto e cominciando a percorrere le strade della Diocesi.

Nei giorni passati, preparandomi a questo momento, ho fatto su me stesso una considerazione che vorrei ora condividere: pensavo che, se il Signore non mi avesse chiamato al sacerdozio, non avrei avuto difficoltà ad impegnarmi nella vita politica, intesa come servizio alla polis, alla comunità umana, perché tra impegno politico e ministero sacerdotale, anche se non sono realtà sovrapponibili come è evidente, vedo un fondamentale elemento comune e cioè il servizio alle persone e alla persona. Siamo tutti chiamati e impegnati in questo servizio, realtà politica, militare, ecclesiale, anche se in modalità e con funzioni diverse. È questo che rende preziose e nobili le nostre esistenze, il servizio al bene comune e al bene del singolo, soprattutto dei più piccoli, cioè i poveri, gli anziani, i malati, coloro che hanno sbagliato, i più fragili.

Per questo motivo sento il desiderio di rendermi disponibile a collaborare, a dare il mio povero ma sincero contributo a servizio della nostra gente, convinto che il rapporto con Gesù si giochi attraverso il rapporto con i fratelli. Un giorno quando ci troveremo faccia a faccia con Lui ci dirà: «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi …tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me …tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40.45).

Giorgio La Pira, il santo sindaco di Firenze, a questo proposito diceva che «Siamo tutti samaritani. Bisogna scendere, ogni giorno, da Gerusalemme a Gerico». L’evocazione della famosa parabola del Vangelo in cui Gesù porta ad esempio di vita il comportamento del buon samaritano che si prese cura di quel tale che era stato derubato e malmenato dai briganti, è un invito a scendere/andare verso gli ultimi, chi sta nel bisogno, chi domanda il nostro aiuto.

Non abbandoniamo mai di frequentare la scuola del servizio e del rispetto della persona, la persona in quanto tale senza distinzioni o discriminazioni di alcun genere. Ciò vale in modo particolare oggi, Giorno della Memoria in cui commemoriamo tutte le vittime dell’Olocausto. Preghiamo per loro e perché questo orrore non accada mai più.

Desidero concludere con un augurio che prendo dall’ultimo messaggio di Papa Francesco per la Giornata della Pace. In questo testo ci propone l’immagine biblica della nuova Gerusalemme (Is 60; Ap 21), città con le porte sempre aperte, guidata dal sovrano che è la pace e con la giustizia come principio che governa la convivenza al suo interno. Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, città pacifica, giusta, aperta, un modello da promuovere nelle città in cui viviamo favorendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia, realizzando la promessa di pace.

Le parole di Papa Francesco oltre che impegnative mi sembrano anche molto belle. Possano esserci di stimolo nel convogliare in questa direzione il nostro impegno e la passione per le persone di questa terra.

-------------

La nostra è una Chiesa di nobile tradizione cristiana che affonda le sue radici in tempi molto lontani, fino a raggiungere i santi Redento e Magno (III sec.), riconosciuti dalla tradizione come protovescovi della diocesi tranese. Lei, Eccellenza, di San Magno ben conosce le virtù, provenendo dalla città di Anagni, che ancora oggi lo venera come suo protettore.

I Vescovi e gli Arcivescovi che l’hanno preceduta hanno forgiato e modellato questa Chiesa, ciascuno lasciando l’orma dei propri carismi e contribuendo alla crescita di questa comunità di credenti.

L’accoglie, pertanto, una Chiesa viva, attenta all’ascolto della Parola del Cristo e dei suoi Pastori, una Chiesa che ha ricevuto nuova linfa vitale dal Primo Sinodo diocesano conclusosi il 26 gennaio 2016, da cui è emersa l’istanza di camminare insieme, vescovo, presbiteri e laici in uno spirito di sinodalità; una Chiesa desiderosa di far trasparire la gioia del Vangelo di Gesù e testimoniarla a tutti, una Chiesa che “porta con sé la lunga memoria della sua storia”, come afferma il prof. Pietro di Biase , ma che cammina proiettata verso la pienezza del Regno in maniera profetica, forte di un laicato molto impegnato, che sente il peso della corresponsabilità nell’esercizio della missionarietà della Chiesa.

E con Lei la Chiesa diocesana si prepara a vivere una nuova primavera, a cogliere la ricchezza del cambiamento, che sempre porta con sé il risveglio di nuovi entusiasmi e la voglia di affrontare le sfide, che il mondo propone con i valori di sempre, ma con modi nuovi di testimoniarli e soprattutto con una nuova coerenza e credibilità di vita.

Alle Sue cure paterne affidiamo le famiglie e i giovani, a Lei particolarmente cari per i suoi trascorsi accanto a loro. In una contingenza storica in cui appaiono disorientati e privi di riferimenti validi, essi attendono che Lei indichi loro, in alternativa alle luci effimere del mondo, la mèta alta della perfezione cristiana.

Lo spirito sportivo, essenziale e semplice come quello di un “campeggiatore”, che la caratterizza, certamente farà breccia nel cuore di tanti di loro e li aiuterà a riscoprire la bellezza di camminare sulla via della santità, farà sentire loro la necessità di consolidare la fede e di predisporsi a un discernimento vocazionale.

La nostra terra vive il problema dell’esodo di molti giovani, che cercano una realizzazione che qui non trovano. Sono certo che Lei saprà far sentire la sua guida e la sua vicinanza anche a questi giovani, affinché non si disperda il patrimonio di fede e di cultura di cui questa terra è ricca.

Alle Sue cure pastorali affidiamo particolarmente le realtà deboli della nostra comunità diocesana. Saprà essere vicino a quanti sono vittime delle povertà più disparate del nostro tempo: gli ammalati attendono il conforto alla loro sofferenza, gli anziani una parola che lenisca la solitudine; i disabili la condivisione della loro vita difficile; gli immigrati la percezione dell’accoglienza e l’aiuto ad inserirsi nella nostra società. Saprà essere sensibile verso i detenuti, alle nuove povertà, dalla disoccupazione alla perdita del lavoro, alle dipendenze, che spesso si innescano per la mancanza di lavoro e che, quelle sì, fanno perdere la dignità umana.

--------------------

Immissione canonica di S. E. Mons. Leonardo D’Ascenzo

Saluti e ringraziamenti

Colgo l’occasione per salutare e ringraziare Sua Eccellenza il Metropolita, Mons. Francesco Cacucci, per la vicinanza dimostrata alla nostra Chiesa e al sottoscritto in particolare in tutto questo tempo in cui la diocesi è stata orfana del suo pastore. S.E. Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo della diocesi di Velletri-Segni per il dono di S.E. Mons. Leonardo fatto alla nostra Chiesa.

Saluto il carissimo nostro fratello, oggi Arcivescovo della diocesi di Altamura-Gravina, S.E.Mons. Giovanni Ricchiuti, per i legami strettissimi che ancora vive con la nostra comune Madre Chiesa diocesana; gli altri Vescovi presenti che ci hanno onorato della loro presenza: Mons.Claudio Maniago, Mons. Vincenzo Pisanello.

Saluto e ringrazio le autorità civili, il Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano, S.E. il signor Prefetto la dott.ssa Maria Antonietta Cerniglia, il Presidente della Provincia Barletta-Andria-Trani Avv. Nicola Giorgino, il Sindaco della città di Trani Avv. Amedeo Bottaro, e con lui saluto i sindaci delle città di Barletta, Bisceglie, Corato, Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia che si mostrano sempre disponibili a una collaborazione sinergica con la Chiesa per perseguire il bene del nostro popolo. Gli onorevoli Parlamentari.

Saluto le autorità militari presenti del nostro territorio diocesano e di quello di Velletri-Segni.

Saluto il papà di S.E., Giairo, il fratello Daniele con la consorte e i figli.

Saluto il nuovo rettore don Emanuele Giannone e i seminaristi del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni; il Sindaco, le altre autorità civili e militari, tutti i gentili amici di Valmontone, accorsi numerosi ad accompagnare il proprio illustre concittadino.

Il saluto va ai rappresentanti di altre Confessioni religiose; al nuovo Luogotenente dei Cavalieri del Santo Sepolcro e ai delegati di Sezione.

Consentitemi un caro saluto ai famigliari di S.E. Mons. Giovan Battista Pichierri che hanno voluto prendere parte a questa solenne liturgia.

Un ringraziamento particolare, ai Consultori, ai curiali, agli addetti alla segreteria, all’Ufficio liturgico e al servizio, al Coro e quanti, a diverso titolo hanno lavorato per preparare questo solenne evento, in particolare all’Associazione Carabinieri in congedo, ai giovani della Pastorale giovanile.

Saluto e ringrazio tutte le confraternite, le associazioni e i movimenti cattolici e di volontariato, che rappresentano un sostegno imprescindibile della nostra Chiesa.

Saluto e ringrazio l’intero popolo di Dio che ha dato prova di affetto e devoto attaccamento al suo nuovo Pastore, presenziando alla sua Ordinazione episcopale avvenuta il 14 gennaio u.s. al Palasport di Velletri in numero considerevole e affollando quest’oggi la nostra Basilica Cattedrale.

Alla Trinità Santissima, alla Vergine Maria, Madre di Cristo Gesù, ai Santi Patroni della diocesi, San Nicola il Pellegrino, San Ruggero, i Santi Martiri Mauro, Sergio, Pantaleone, al nostro compianto e amato Arcivescovo, Suo predecessore, Mons. Giovan Battista Pichierri che ci guarda dal cielo, affidiamo il suo ministero e la nostra Chiesa particolare. Su di Lei invochiamo copiose benedizioni affinché possa svolgere il Suo ministero con la saggezza che solo la protezione del Signore può infondere.

--------------

OMELIA

“… Quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza… mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione” (1Cor 2,1-3). Così si rivolge San Paolo alla comunità di Corinto. Prendo in prestito le sue parole per dirvi di non aspettarvi particolare eccellenza della parola o della sapienza! Sono consapevole dei miei limiti e fragilità, timori e trepidazioni per questo chiedo al Signore di servirsi di me perché, attraverso il sostegno forte del suo Spirito, possa essere capace di portare le sue parole. Ma ancora di più perché tutta la nostra Chiesa, come ci ha detto la prima lettura, sia profetica cioè portatrice delle parole del Signore e di nessun altra divinità. Chiedo ancora al Signore il dono della disponibilità e generosità perché possiate contare sulla mia vicinanza, amicizia e familiarità per tutto il tempo in cui la Provvidenza di Dio permetterà che io viva con voi e tra voi…

Il vangelo di Marco ci ha presentato Gesù che, da buon ebreo, si reca in giorno di sabato nella sinagoga di Cafarnao per partecipare al culto, alla preghiera.

La sua presenza e la sua parola non lasciano indifferenti, provocano la reazione di un uomo posseduto da uno spirito impuro che comincia ad imprecare contro di lui: che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci? So chi tu sei!

Da queste parole si capisce che il problema di questa persona è quello di avere un’immagine distorta di Dio visto non come alleato dell’uomo ma come avversario.

- Che vuoi da noi, che c’entri con la nostra vita? Oggi diremmo che c’entri con la politica, con l’economia, con il lavoro, con la scuola, con il condominio, con il tempo libero, con i nostri giovani, con le nostre famiglie? È pensare che Dio non abbia nulla a che fare con il concreto della nostra vita. Al massimo lo incontriamo e ascoltiamo in chiesa, poi usciti fuori è tutta un’altra storia.

- Sei venuto a rovinarci! Pensare che il Signore sia un limite, una riduzione per la vita dell’uomo, uno che ci impedisce di vivere a pieno la nostra esperienza per cui se Dio non ci fosse, se non ci fossero i comandamenti, il Vangelo, saremmo uomini e donne più liberi!

- So chi tu sei! Credere che sia sufficiente sapere delle cose; accontentarsi di ascoltare, magari la predica, senza che questo incida nella vita di tutti i giorni. Un conto è quello che si dice in chiesa altro le situazioni che viviamo.

Non è questo il volto di Dio. Non è corretta questa percezione di lui. Ecco allora le imprecazioni, e tutto ciò avviene nella sinagoga, luogo di preghiera, di incontro con Dio, diremmo noi in chiesa, in cattedrale, durante la celebrazione della messa!

Se il primo miracolo di Gesù è quello di liberare un uomo da uno spirito impuro, ossia dall’immagine distorta che ha di Dio, è importante che oggi stesso ci poniamo la domanda: quale è l’immagine di Dio che porto con mee? Quale è l’immagine di Dio che il nostro essere chiesa manifesta?

Il brano vuole suggerire l’importanza di saperci guardare dentro, come comunità ecclesiale e come singole persone e, questo, prima ancora di vedere cosa non va all’esterno o nella vita degli altri.

Gesù è colui che ci fa conoscere il vero volto di Dio! Nella lettera di saluto che vi ho inviato il giorno in cui è stata ufficializzata la mia nomina, il 4 novembre scorso, facevo riferimento ad un dipinto di Sieger Köder che rappresenta la scena della lavanda dei piedi raccontata dal Vangelo di Giovanni al capitolo 13, Gesù è inginocchiato davanti a Pietro, è tutto servizio, non si vede nemmeno il suo volto lo si scopre rispecchiato nell’acqua del catino utilizzato per lavare i piedi dell’Apostolo. Dio è servizio, è dono, è amore per ciascuno di noi. Questo è il vero volto di Dio… e anche il nostro!

“Taci, esci da quest’uomo”. Gesù comanda e gli spiriti impuri gli obbediscono. Apriamo allora il nostro cuore perché ciò che in noi deve essere purificato obbedisca a Gesù. La liberazione da lui operata, oltre a darci l’immagine del vero volto di Dio, permette di guardarci dentro e prendere maggiore consapevolezza del dono immenso che ciascuno di noi è: siamo immagine e somiglianza di Dio, realtà preziosa ai suoi occhi, figli di Dio, battezzati, costituiti per grazia sacerdoti re e profeti.

O Signore, entra nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra chiesa diocesana, nelle situazioni belle e in quelle più difficili o faticose, fa che sappiamo riconoscerti come amico presente accanto a ciascuno di noi come nostro alleato.

Con Gesù nel cuore, nella nostra vita, i nostri occhi sapranno riconoscere il vero volto di Dio e i segni della sua presenza attorno a noi. È anche questo il senso delle parole del motto che ho scelto: messis quidem multa, la messe è molta. Sono parole che invitano a maturare uno sguardo sulla realtà che sia capace di riconoscere il bello, il positivo che ci precede e ci accompagna. Mi ha molto colpito Papa Francesco nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni (11 maggio 2014), quando proponendoci una serie di ‘contenuti’ profondi, belli, che toccano le corde fondamentali della relazione chiamata-risposta tra Dio e l’uomo dice: “’La messe è abbondante’ [...] Queste parole ci sorprendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare per poter poi, a tempo debito, mietere una messe abbondante. Gesù afferma invece che la ‘messe è abbondante’. Ma chi ha lavorato perché il risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio”.

Spesso siamo segnati nel cuore e nel modo di guardare la realtà, da depressione e negatività, siamo presi da sentimenti di preoccupazione, di tristezza o di sconforto. Orientiamo, allora, il nostro sguardo sull’abbondanza della messe, dono di Dio, e impariamo a sperimentare stupore, gratitudine, a coltivare speranza.

Per questa Diocesi è consuetudine che venga nominato un Vescovo di esperienza, non di prima nomina perché, la nostra, è una Chiesa di lunga tradizione, vivace, numericamente grande. Queste stesse caratteristiche risulteranno preziose a partire da oggi che accogliete un Vescovo appena ordinato. Non porto con me alcuna esperienza in tal senso. Sarà questa Chiesa, sarete voi ad aiutarmi nell’apprendere il servizio che mi attende. Da parte mia, come si dice, dovrò studiare… Certo è che, se la nostra Diocesi finora ha avuto il privilegio di ricevere pastori di esperienza, oggi ha l’opportunità di accogliere, accompagnare un Vescovo giovane, come mi sono sentito dire, e crescere con lui.

La messe è molta come ci ricorda il Vangelo, senza ignorare problemi o fatiche che certamente non mancano e non mancheranno, con il cuore e lo sguardo positivi perché abitati e trasformati dallo Spirito iniziamo sotto la protezione materna di Maria, e dei Santi Patroni Nicola, Ruggero, Mauro, Sergio e Pantaleone questa nuova avventura alla sequela dell’unico vero maestro, il Signore Gesù.

-------------

IMMISSIONE CANONICA di S.E. MONS. LEONARDO D’ASCENZO NELLA DIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

Saluto dell’Amministratore diocesano

Eccellenza Reverendissima, a nome della Chiesa diocesana che è in Trani-Barletta-Bisceglie, mi è gradito porgerLe il Benvenuto! L’accogliamo tra noi come la Sposa accoglie il suo Sposo, (Ap. 22,16), i figli il padre.

Dopo la scomparsa prematura dell’amato e indimenticabile Mons. Giovan Battista Pichierri, oggi la Chiesa diocesana accoglie Lei come Padre, Pastore, Guida del gregge che il Signore ha voluto affidarLe attraverso il discernimento operato dal Santo Padre, Francesco, a cui siamo immensamente grati per questa scelta.

Oggi presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, seminaristi e fedeli tutti siamo riuniti per esprimerLe i sentimenti di devozione e di filiale obbedienza. Sant’Ignazio di Antiochia, parlando del Vescovo ai fedeli della Chiesa di Efeso, così afferma: «Vi prego di amarlo in Gesù Cristo e di rassomigliargli tutti. Sia benedetto chi vi ha fatto la grazia, ne siete degni di meritare un tale vescovo» (Efes. 1). La nostra è la risposta positiva e fiduciosa al suo desiderio di camminare insieme come “compagni di viaggio” e di “condividere il pane del cammino”, così come ebbe a dire nel Suo primo messaggio alla nostra Chiesa diocesana.

Fin dai primi momenti abbiamo intuito la Sua tenerezza, la Sua sensibilità, la Sua predisposizione all’ascolto e al dialogo e la Sua capacità di inserirsi nella vita di tutti per comprenderne la realtà antropologica e di fede della nostra comunità.