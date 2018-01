Edilizia scolastica, dai ringraziamenti per i lavori a Papa Giovanni ai prossimi traguardi: candidature al PON per tutti i circoli

“Mentre alcuni sono impegnati a far polemiche inutili sul mondo della scuola, dall’altra parte vi è un circolo intero che, nonostante il disagio che ha vissuto, ha inteso ringraziare l’Amministrazione comunale per quello che è stato fatto in meno di un mese”. L’assessore alla pubblica istruzione, Debora Ciliento, interviene a conclusione dei lavori che hanno riguardato la scuola Papa Giovanni XXIII e dopo la diffusione di una lettera di ringraziamento a firma dei rappresentanti dei genitori del plesso. “I problemi – spiega l’assessore - sono stati tanti. Come un buon padre di famiglia, il sindaco si è impegnato totalmente nella loro risoluzione, non solo individuando i fondi adeguati per far fronte all’emergenza, ma seguendo personalmente e quasi quotidianamente tutte le fasi di realizzazione dell’intervento fino a completamento. Oggi però è l’Amministrazione a dover fare dei ringraziamenti, a cominciare dall’ufficio tecnico comunale che è riuscito a raggiungere, con gli operai, un risultato che la scuola auspicava da anni. Ringraziamo soprattutto le insegnanti ed i genitori per la pazienza e per la comprensione avuta, gratificata da un risultato finale più che soddisfacente. Infine, ringraziamo i bambini che, in silenzio, hanno sopportato il disagio, durato alcuni giorni. Insieme, abbiamo dimostrato che i problemi si possono superare”.

Quanto alle scuole della città, il III circolo didattico è proiettato verso un altro importante traguardo da raggiungere: lo spostamento del plesso Rodari presso l’edificio d’Annunzio. Il sindaco, Amedeo Bottaro, delinea il percorso: “Offriremo spazi adeguati ai bambini, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. La scuola è la comunità educativa per eccellenza. Per quanto ci riguarda, l’istruzione non deve seguire le logiche dei numeri, ma puntare sulla qualità e sulla competenza, senza mai perdere di vista la crescita del bambino. Noi abbiamo il compito di accompagnare queste buoni prassi didattiche e di sforzarci di rendere sempre più confortevoli gli ambienti scolastici”. In quest’ottica, è stata assunta la decisione di razionalizzare i costi dei fitti passivi delle scuole private e di lavorare ad una programmazione senza precedenti, mediante la candidatura di progetti di miglioramento di edilizia scolastica (impianti e abbattimento delle barriere architettoniche) per oltre 5 milioni di euro complessivi attraverso il bando PON per la messa in sicurezza e riqualificazione degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che mette a disposizione, solo per la Puglia, oltre 60 milioni di euro. “Nonostante la proroga dei termini comunicata dal Miur – spiega il sindaco - il Comune di Trani sta già procedendo all’invio dei progetti definitivi ed esecutivi che riguardano tutti i circoli di Trani. E’ la prima volta che ciò avviene. Siamo stati attenti che tutti fossero inseriti. L’intervento armonico è stato reso possibile grazie alla sinergia che si è creata tra Comune, ufficio tecnico, scuole e genitori. Questi sono i racconti veri della scuola di Trani”.