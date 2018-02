Presentato il V Cross campestre di Trani. La carica dei runners parte alle ore 09:30 dalla tenuta Villa Schinosa domenica 4 febbraio 2018

Alla presenza del Sindaco Amedeo Bottaro e del patron di Villa Schinosa Corrado Capece Minutolo la Trani Marathon ha presentato la V edizione del “ Cross di Trani” che si terrà a partire dalle ore 9 domenica 4 febbraio a Trani nei terreni della Tenuta Villa Schinosa.

Negli splendidi locali de “La Bottega del Vino” il Presidente della Trani Marathon Gianfranco Fabiano ha sviscerato i numeri di questa quinta edizione. 415 saranno gli atleti in gara, 324 uomini e 91 donne, di 63 diverse società, la società con il maggior numero di atleti iscritti quest’anno è quella dei cugini della Tommaso Assi Trani con 43 atleti, seguita dalla Atletica Amatori Corato con 41 atleti e poi dalla Barletta Sportiva con 37.

“Grossa soddisfazione per la nostra società – ha commentato il Presidente Gianfranco Fabiano – organizzare da cinque anni una manifestazione podistica nelle campagne tranesi in memoria del compianto veterano della corsa Mauro de Feudis, a cui è dedicata la gara, vinta negli anni da atleti di livello come Sabino Gadaleta, Mark Rideer, Francesco Milella e l’anno scorso da Francesco Minerva e tra le donne da Agnese Falco, Francesca Labianca, Mariella Di Benedetto e lo scorso anno da Maddalena Carrino”

“Per noi è un piacere ospitare ogni anno la manifestazione sportiva nella nostra tenuta – le parole di Corrado Capece Minutolo – un’occasione per valorizzare i prodotti del nostro territorio, non solo il nostro vino, difatti i corridori scorrazzeranno tra oliveti secolari, vigneti, mandorleti e ciliegeti, il tutto incorniciato dalla tenuta, la cui cantina è lì dal 1884”.

“E’ un vero piacere fare il sindaco di una città – ha concluso Amedeo Bottaro - in cui ci sono manifestazioni che coniugano il piacere di fare sport all’interno di aziende che valorizzano il prodotto di qualità locale esportato in tutto il mondo”

Le gare saranno due, una si svilupperà sulla distanza di 4 km, per tutte le categorie femminili e per quelle maschili SM60 ed oltre, e l’altra ulla distanza di 6 km, per tutte le altre categorie maschili Senior.

Quindi, appuntamento per tutti colori che vorranno partecipare ad una festa dello sport è per domenica 4 febbraio a partire dalle ore 9 nella Tenuta Villa Schinosa – strada provinciale per Corato – Trani.

Al termine della gara per tutti i partecipanti ci sarà l’assaggio di un ottimo “primo piatto caldo” preparato dallo chef Michele Elia, ristorante “Diavoletto Epicureo”, che recentemente è stato ospite dia Top Chef 2017.