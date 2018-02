Riduzione Tari, Noi a Sinistra per la Puglia Gruppo Consiliare Trani chiede la proroga.

Visto che ormai è trascorso il termine fissato a fine gennaio, considerato che molti cittadini non hanno ancora approntato il necessario modello ISEE, a causa del tempo necessario per il rilascio dell’attestazione da parte del l'INPS, ieri, quale gruppo consiliare “Noi a Sinistra per la Puglia”, abbiamo inviato espressa richiesta all’Assessore di riferimento, perché sia approntato quanto necessario per emanare la proroga dei termini per il deposito delle istanze di agevolazione e riduzione della TARI, onde consentire a tutti i cittadini aventi diritto di poter accedere in tempo utile al deposito della propria domanda.

Firmato Il Gruppo Consiliare: Giovanni Loconte, Luciana Capone