Dehors a Trani, dopo Unimpresa altre prese di posizione.

In una nota l’Associazione pugliese prende spunto proprio dai precedenti interventi e dell’ultimo in ordine di data da parte dell’architetto Aldo Pinto, il quale sulle pagine di una Testata ha formulato osservazioni tecniche molto appropriate e, nello specifico, ha altresì lamentato, proprio esattamente come aveva fatto il Presidente UniBat Montaruli, il mancato confronto e coinvolgimento da parte dell’Amministrazione comunale tranese dei Professionisti. L’architetto entra nel merito della questione e risponde a quella che egli definisce “la richiesta effettuata dall' amministrazione comunale”, evidentemente in modo tardivo rispetto all’iter procedurale avviato in solitudine e senza un confronto diffuso e democratico con tutte le parti in causa e con la città.

"Ha ragione – dicono da UnioneCommercio – l’architetto quando afferma che “è stato approvato un regolamento senza considerare minimamente alcun ordine professionale; senza contattare i fiduciari dei vari ordini che da 3 anni a questa parte si sono messi a disposizione della pubblica amministrazione costituendo un tavolo tecnico (mai ufficializzato) ed essendo disponibili ad accogliere ogni richiesta pervenuta dai tecnici comunali, dai vari dirigenti, e dal sindaco stesso.”, così come ha ragione quando afferma che “Il regolamento approvato non considera affatto la salvaguardia architettonica e paesaggistica della città di Trani, proponendo una serie di articoli mirati solo ed esclusivamente allo sviluppo degli esercizi commerciali, attraverso la totale mancanza di disegni tecnici, e la mera pubblicazione di cataloghi di arredi.”

"Condividiamo perfettamente - aggiungono da Bari – l’invito dell’architetto a “rispondere in modo forte e deciso proponendo all' amministrazione di rivedere completamente il Regolamento approvato, di fare un passo indietro, per evitare di rovinare ulteriormente quella che definiscono "la perla dell'Adriatico".

"Come Associazione che abitualmente si confronta con esperti e professionisti, invitiamo l’Amministrazione comunale tranese, in primis l’assessore alle Attività Produttive, a porre un freno a quei facili entusiasmi che evidentemente si stanno rivelando frettolosi e forse pure infondati, alla luce di ciò che sta emergendo e delle tante posizioni critiche. E’ urgente ed inderogabile un incontro pubblico alla presenza della Soprintendente competente per territorio per analizzare quel Regolamento approvato, chiedendo espresso parere della medesima Soprintendente che non pare sia allegato alla Deliberazione in modo da apportarvi immediatamente, prima che entri in attuazione, le modifiche necessarie, urgenti e richieste."

UnioneCommercio - Imprese per le Città PUGLIA

L'Intervento dell'architetto Aldo Pinto