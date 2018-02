Ampliamento canile, la regione ha riconosciuto un contributo al comune di Trani

Con la nota del 20.2.2018 il Dirigente del servizio di sicurezza alimentare e sanità veterinaria della Regione Puglia ha comunicato il riconoscimento, in favore del Comune di Trani, di un contributo di euro 22.804,00 destinato all’ampliamento del canile sanitario di proprietà Comunale.

L’ennesima opportunità messa a disposizione dalla Regione Puglia e colta dall’amministrazione Bottaro con un lavoro di squadra e la preziosa assistenza degli uffici tecnici Comunali.

Infatti l’assessore con delega alla tutela degli animali d’affezione Michele di Gregorio, supportato con professionalità e passione dal Consigliere Comunale Raffaella Merra, si è adoperato, nel mese di dicembre dello scorso anno, per presentare idonea istanza di partecipazione all’avviso pubblico Regionale con il quale sono stati messi a disposizione dei Comuni Pugliesi 500 mila euro per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi di proprietà Comunale.

Ebbene il Comune di Trani ha proposto l’ampliamento del canile sanitario sito in via Papa Giovanni XXIII, di proprietà comunale, con la previsione della realizzazione di altri box per i cani che stazionano presso la struttura.

Altri risultati che premiamo il duro lavoro dell’amministrazione per attrarre risorse economiche nell’interesse della collettività Tranese.

Michele Di Gregorio - Assessore all'ambiente comune di Trani