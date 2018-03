I Falchi di Trani hanno avviato le Pattuglie sociali

L'Associazione Nazionale Falchi PS Napoli, Regione Puglia con Sede a Trani (BT), grazie al suo gruppo di volontari, appiedati e motorizzati, hanno dato avvio al progetto, che è alla base della Nostra Associazione: le “PATTUGLIE SOCIALI”.

Il Progetto in questione, partito già da ieri, si occuperà della salvaguardia del territorio in primis attraverso l'informazione e l'osservazione. Con pattuglie, motorizzate e appiedate, contraddistinte dai Loghi dell'Associazione e da un lampeggiante di color arancione, provvederanno a garantire informazione ed anche a stimolare i cittadini sull’educazione e sul senso civico, ma anche segnalare alle Forze dell'Ordine eventuali episodi illeciti qualsiasi essi siano.

Il tutto per poter unire le Forze dell'Ordine con i Cittadini e i Commercianti e far si che si possa vivere al meglio la Nostra Città. Il tutto basato sempre sull'osservazione partendo

dalla Tutela dell'ambiente sino all'avvistamento di atti vandalici.

Il progetto parte dal quartiere Pozzopiano visto l'entusiasmo mostrato da parte dei commercianti, ma l'obiettivo è quello di estendere il servizio in tutta la città. Viste le enormi dimensioni del quartiere Pozzopiano e le innumerevoli attività commerciali che ci sono, abbiamo creato un gruppo WhatssApp dove tutti i Commercianti, con Noi Volontari dell’Associazione Nazionale FALCHI PS NAPOLI Puglia, resteremo in contatto per poter segnalare atti sospetti e inappropriati, e quindi poter garantire un tempestivo intervento delle autorità preposte.

Presidente Regionale Associazione Nazionale “Falchi P. S. Napoli” Enzo Pasquadidisceglie

---------------

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FALCHI PATTUGLIE SOCIALI NAPOLI SEDE REGIONALE PUGLIA

CORPO DI VIGILANZA ITTICA ZOOFILO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – O.N.L.U.S. LEGGE 266/91

DIREZIONE NAZIONALE : VIA PAOLO PICCIRILLO N.5 CASORIA -NA- 80026

SEDE REGIONALE PUGLIA : SEDE LEGALE VIA DELLE TUFARE N.12/C

UFFICIO VIA GRAMSCI 121 TRANI -BT- 76125 INFO TEL. 3497541588-3775486829

C.F. 92074720720 E-mail falchipsnapolipuglia@libero.it – falchipsnapolipuglia@pec.it

www.falchipsnapolipuglia.com