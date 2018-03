Prima domenica del mese - Castello di Trani

Domenica 4 marzo 2018, in occasione dell'iniziativa del MIBACT Domenica al Museo, con ingresso gratuito in tutti i Luoghi della Cultura statali, nel Castello Svevo di Trani vi attendono le guide turistiche di Nova Apulia - abilitate e accreditate presso il Polo Museale della Puglia - per accompagnarvi nella scoperta della storia e delle bellezze di questo meraviglioso monumento.

Il servizio facoltativo di visita guidata avrà una tariffa speciale di € 2,50 a persona.



Castello di Trani: 0883 500117

email: castello.trani@novaapulia.it

www.facebook.com/castelliemuseianimati