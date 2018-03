Il 09 marzo 2018, presso il LICEO SCIENTIFICO VECCHI di Trani, prenderà avvio il modulo ECONOMIA E FINANZA nell’ambito del progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017-18.

Parteciperanno a tale modulo gli alunni delle classi 4^AS, 4^ BS e 4^ CS. Esso sarà gestito dall’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, formata da banchieri, imprenditori e docenti universitari ( ANSPC) e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili della BAT, con i quali il Liceo Vecchi ha provveduto a stipulare regolare convenzione. L’azione si svolgerà “in rete” con altre scuole della provincia BA/BAT, sensibili al tema dell’educazione finanziaria

Secondo il rapporto CONSOB del 2017 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane, la conoscenza finanziaria permane a livelli molto bassi. Questi dati sono confermati nell'indagine dell'Ente Einaudi del 2017 sul risparmio, anch'esso focalizzato sull'educazione finanziaria. Le raccomandazione dell'OCSE (2005) e le esperienze internazionali mostrano come la scuola costituisca un canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze di educazione finanziaria e rivesta un ruolo fondamentale perché, da un lato, consente di raggiungere una vasta fascia della popolazione, con riferimento a tutti i ceti sociali; dall'altro, agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della vita in cui vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere economico.

Il VECCHI ha già avviato un percorso in senso, attivando da tre anni a questa parte insegnamenti opzionali in Economia e Finanza per i suoi studenti. Tale modulo rappresenta la concretizzazione di un percorso innovativo, nell’assoluta consapevolezza che i temi affrontati in tale progetto hanno una notevole rilevanza pedagogica, che sarà successivamente assimilata e affrontata didatticamente da tutta la comunità scolastica del LICEO SCIENTIFICO TRANESE.

Informazioni, documentazioni e recensioni su: www.liceovecchi.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Angela Tannoia