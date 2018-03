“Il radon negli ambienti di vita e di lavoro”. Seminario a Trani.

TRANI - “Il radon negli ambienti di vita e di lavoro”, con le novità sui recenti obblighi normativi, è il tema del seminario organizzato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia Bat in collaborazione con il Servizio Spesal del Asl Bat, in programma giovedì 8 marzo alle 8.30 presso la sala convegni del Polo Museale in piazza Duomo a Trani.

Ad aprire l’incontro saranno presenti il dott. Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bat, il dott. Riccardo Matera direttore del dipartimento prevenzione Asl Bat, l’ing. Pietro De Feo Presidente Ordine Ingeggneri della Bat, e Fabiano Amati, presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia e firmatario della legge regionale sul radon.

Di cosa si tratta: il radon è un gas radioattivo naturale, presente nel suolo e nei materiali da costruzione, che può accumularsi negli edifici/case, scuole, ambienti di lavoro ed essere inalato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha stabilito che il radon è un agente cancerogeno, responsabile di un aumento di rischio di tumore polmonare, subito dopo il fumo di sigaretta.

Il Pps (principio di precauzione sanitaria) richiede che vengano approfondite le conoscenze specifiche sui cancerogeni per veicolare le corrette informazioni, utili a sviluppare al meglio Piani Mirati di Prevenzione, anche al fine di scongiurare ingiustificati eccessi allarmistici: è quello che si propone l’evento dell’8 marzo.

“Gli elementi conoscitivi così approfonditi – spiega il presidente dell’Ordine, Pietro De Feo - potranno dunque costituire una preziosa base informativa a disposizione dei tecnici incaricati per l’assolvimento degli obblighi giuridici, oltre che per attuare una politica sanitaria mirata alla prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’esposizione al radon”.

Temi del seminario saranno la “introduzione al radon: normativa pugliese e problematiche sanitarie associate” (dott.ssa Samantha Cornacchia); “Misure della concentrazione di radon nei primi strati del sottosuolo nella provincia Bat (dott. Francesco Bartucci); “teniche di misura e campionamento del radon” (Dott. Carlo Zuddas); “teniche di bonifica del radon per esidifi esistenti e di nuova costruzione” (prof.ssa Tiziana Tunno); “Presentazione linee guida dell’Arpa” (dott. Vitucci); “La vigilanza dei servizi di prevenzione Asl” (dott.ssa Marisa Corfiati); “Etica della prevenzione” (dott. Vincenzo Ciniero).