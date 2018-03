EKOCLUB INTERNATIONAL e “NUCLEO GUARDIA AMBIENTALE organizzano una manifestazione: UOMO-CANE Simbiosi

Le Associazioni di “EKOCLUB INTERNATIONAL” ONLUS Provincia Barletta-Andria-Trani e il “NUCLEO GUARDIA AMBIENTALE” ufficio regionale, nel perseguire i comuni obiettivi strategici, quali la tutela e difesa degli animali di affezione e non, hanno inteso stabilire un Comitato per organizzare per domenica 11 marzo 2018, alle ore 10,30 presso il campo di addestramento “Terra Bianca” a Trani in zona Capirro, il primo incontro fra le Organizzazioni regionali che prevedono l’ausilio di “Unità Cinofile”.

L’appuntamento, volto a valorizzare la sempre più crescente attività, vuole essere la manifestazione di pubblico apprezzamento dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia che ne patrocina l’iniziativa, nella promozione delle azioni che quotidianamente, binomio cane-uomo, favoriscono i tanti aspetti sociali, dalla prevenzione alle azioni, quali la ricerca di sostanze stupefacenti, il soccorso fra le macerie, in mare, sulle piste innevate, la conduzione per non vedenti, sino alla pet-terapy.

Nel corso della manifestazione sarà prevista una dimostrazione cinofila delle unità.

Coordinate evento https://maps.google.com/?q=41.252560,16.442614

Il Primo Dirigente N.G.A. Puglia Istr.Savino Casardi