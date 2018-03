Alex de Leò 'n presenta Divulgarts - Antonello da Messina. Ethos Siculo nel dinamismo filofiammingo

Antonello da Messina L'Ethos siculo nel dinamismo rinascimentale filofiammingo

Antonio, figlio dello scalpellino Giovanni de Antonio, detto da Messina ex garzone di bottega del tal Maestro Guglielmo Adragna d'Alcamo, conciatore di pelli, contratto notarile stipulato presso lo studio del notaro Ruggero Galanduccio 02 settembre 1438, nel maggio dello stesso anno è già citato in un testamento dal notaio Salvatore di Noto come pittore in una non meglio precisata chiesa di Mazara. Se incerte sono le notizie genealogiche, cronologiche della sua nascita e prima formazione certo è il suo passaggio a Napoli dal Maestro Colantonio nel 1450 dove primo tra tutti gli isolani ebbe la fortuna di incontrare la pittura fiamminga di Jan Van Eyck e dello stile iberico allora imperante nella città dei D'Angiò, cambiando per sempre le sorti della pittura del continente. Ma chi era veramente Antonello da Messina il pittore le cui più celebri opere sono solo di recente state attribuite? Se il Maestro Colantonio si ispirò spesso alle opere del Beato Angelico, Antonello da Messina proseguì l'evoluzione recependo il meglio dello stile fiammingo unito alle visioni Belliniane. Nel quattrocento Napoli era un notevole punto di incontro artistico nel meridione della penisola, le dominazioni di Roberto d'Anjou prima e Alfonso d'Aragona poi erano sì faziosamente opposte sul piano politico ma affini sul lato artistico, prove di manifesta potenza nelle poderose commissioni artistiche, entrambi infatti prediligevano lo stile fiammingo i cui capostipiti erano i fratelli Hubert e Jan Van Eyck, Rogier Van Der Weyden e il contemporaneo di Antonello Petrus Christus del quale la critica più recente ha ipotizzato un contatto più vicino in quanto i due Artisti figurano insieme tra i salariati commissionati per dipingere la medesima battaglia. Esiste un documento contabile del Duca di Milano in cui compaiono i due ; Antonello o Antonio Messinese; Pietro di Bourges ( Petrus Christus ). In quell'epoca le entrate economiche dei governi erano stabilite in base alle spese da effettuare, in una tal confusione di archivi spesa non meraviglia che i due sommi pittori siano stati registrati per la retribuzione come arcieri. Le prime opere del Maestro Colantonio sono per certo ispirate ai maestri fiamminghi e provenzali, la Vergine del Maestro Anonimo di Aix en Provence fu per Colantonio opera su cui basò la sua conoscenza per la prospettiva lineare, la volumetria del Santo e le nature morte per il dipinto di " San Gerolamo nello studio ", nel San Francesco sul piano inclinato al limite dell' anamorfico ad azulejos, tipico portoghese, e il fondo oro con lavorazione a ramages attribuiscono uno stile iberico del tutto fiamminghizzato. In questo contesto di studio Antonello sviluppò il suo stile agli esordi, la stessa "Vergine Annunciata" del Museo di Como sembra ispirata all'opera dei fiamminghi , molte similitudini sembrano esserci con il " Ritratto di Giovane donna " di Rogier van der Weyden conservato nella National Gallery of Art di Washington. Il gusto analitico e l' idealità della luce sono tipici eyckiani. Le opere fino al 1465 sembrano essere approdanti allo stile spazioso dell'Angelico e l'astrazione di Piero della Francesca, sappiamo che Antonello era nel 1460 di ritorno da un viaggio nel continente, le supposizioni critiche volgono a pensare Antonello in Viaggio a Roma. Le rappresentazioni prospettiche precise e nette, che di li seguirono, ci portano senza dubbio a pensare ad una sua frequentazione degli ambienti che costituirono il Rinascimento italiano. Dagli anni sessanta del secolo decimo quarto in poi lo stile antonelliano è già formato, con la tipizzazione della psicologia caratterizzante nei ritratti che svelano tratti ed espressioni siciliane, la caratterizzazione individuale è riflesso esemplare dell'interiorità a cui si aggiunge lo stile provenzale della Francia meridionale non dimenticando mai nelle indicazioni formali Colantonio e soprattutto il suo ascendente per la tecnica analitica fiamminga che ben si coniugano con l'impaginazione prospettica rinascimentale. Dal 1465 al 1471 non si hanno più notizie di Antonello, ipotesi degli storici più accreditata è che il pittore si sia allontanato nuovamente per studiare in ambiente veneto se non addirittura in fiandra, notevole è infatti la fervida e prolungata produzione ritrattistica che seguirà dal 1471 in poi. Le opere suntuarie assicurano particolari di trompe l'oeil negli scorci prospettici come già aveva fatto Mantegna.

Le opportunità di studio proseguite da Antonello furono sintesi dei sommi Maestri della sua epoca armonizzati nelle essenzialità italiane, edotte dalla caratterizzazione sicula di cui Leonardo Sciascia disse, in riferimento al pittore non già prima delle opere, "La misura d'uomo è regolata su un ordine bioetnico delle somiglianze" le stesse tipizzazioni che si potevano avere nel sec.XX° erano ben contestualizzate da Antonello. Un esempio può essere la tavola dipinta su entrambe le facce destinata alla devozione privata, e quasi sicuramente per questo rovinatissima, rappresentante il Cristo e sull'altra facciata San Gerolamo, il Cristo è dipinto con smorfia dolorante ma con atteggiamento che oggi diremmo mafioso.

Sciascia considerava Antonello da Messina uomo oggettivo che visse esprimendo compiutamente il momento storico più oggettivo che la pittura poté raggiungere quasi gli fosse servita una chance, del resto come direbbe Ayn Rand "La scala del successo viene scalata meglio salendo sui gradini delle opportunità". Antonello da Messina nel suo secondo soggiorno veneziano documentato dal 1475 fin tutto il 1476 si staccò completamente dall'aridità teutonica, non destando eccitazione particolare nei veneti, ben abituati ai loro Maestri, fino a quando non realizzò Il trittico per San Giuliano di " San Sebastiano ", conservato a Dresda, dove le scene di quotidianità si apprestano sensibilizzanti di cronaca composta da concretezza luminosa e corposa. Di questo passaggio in laguna restano nel pittore messinese le ambientazioni atmosferiche subito sintetizzate in cromismi scuri e dinamici, presentazioni degli sfondi paesaggistici, le atmosfere climatiche interconnesse ai personaggi ebbero sbocco in una nuova corrente pittorica che si andrà a determinare con Giovanni Bellini e che proseguirà fino agli impressionisti cioè la cosiddetta pittura tonale.

Omaggiato e famoso già in vita, così lo ricordava il notaio Antonio Mangianti in un discorso in parlamento a Catania per l'elogio funebre

"Pictor egregius, vivas rerum vivasque pene animalium reddebat effigies"

Le ultime mostre del Maestro messinese, oltre alla memorabile del 1953, si sono avute a Mart di Rovereto a cavallo tra 2013-2014; Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano Napoli nel 2015-2016; la mostra al Palazzo Corvaja di Taormina in occasione del G7 del 2017; a Palermo ottobre 2017 al Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas e con grande attenzione di pubblico ci sarà la mostra nell'ottobre 2018 a Palazzo Abatellis.

questa rubrica è dedicata a mia madre Anna Graziano

Alex de Leò 'n