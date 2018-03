La Confcommercio Trani, esprime grande soddisfazione per l'attività di volontariato organizzata dalla Sezione Regionale Puglia dell'Associazione “Falchi P.S. Napoli”.

“Una serie di progetti ambiziosi che hanno come unico obiettivo quello di contribuire a rafforzare il senso civico dei cittadini, aiutare tutti coloro che hanno bisogno di aiuto anche nelle piccole vicende della quotidianità, ed anche salvaguardare l’ambiente” - così il presidente di Confcommercio Trani, Mino Acquaviva che continua- “Un ringraziamento particolare va al Presidente Regionale dell'Associazione, Enzo Pasquadibisceglie, supportato dal fondatore dell'Associazione Nazionale, Dott. Antonio Postorivo, in servizio presso la Questura di Napoli (sesta sezione – criminalità diffusa), che ci ha da subito spiegato come non si tratti di “ronde” ma di vere e proprie “Pattuglie Sociali”, il cui scopo è aiutare tutti indistintamente, dagli uomini alle donne, dai bambini agli animali, senza dimenticare la tutela e la salvaguardia dell'ambiente”.

“E' importante – continua Acquaviva - far capire quanto sia importante la collaborazione tra tutti noi, per migliorare la qualità della vita nel territorio”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato di Quartiere “Pozzopiano”, nella persona del Presidente, Rosanna Nenna, che ha deciso di collaborare in sinergia con la stessa Associazione: “Tra gli obiettivi delle “Pattuglie Sociali” - spiega Rosanna Nenna - quello che ci ha maggiormente colpito, è il voler dialogare con i ragazzini impegnati a giocare in strada per far capire loro l’importanza dell’onestà e dei comportamenti corretti verso il prossimo. Il nostro quartiere, infatti, nonostante i “pericoli” causati dalle nuove tecnologie, è ancora molto frequentato da bambini e ragazzi che si riversano per le strade e per le piazze per passare un po' di tempo insieme. Importante – conclude Rosanna Nenna - anche obiettivi ancor più ambiziosi e delicati che puntano anche a perorare cause sociali sia per aiutare le donne vittime di violenze, sia per aiutare ragazzini vittime dei bulli.”

Arrivano i ringraziamenti anche da parte del Consorzio Aziende Lavorazione di marmi e pietre, a seguito dell'attività svolta nell'ultimo fine settimana da parte dell'Associazione, circa il monitoraggio dell'area industriale della città.

Il presidente regionale dell'associazione, Enzo Pasquadidisceglie, onde evitare confusione ed inutili allarmismi che potrebbero sfociare in sterili polemiche, chiarisce infine che l'obiettivo della Pattuglie Sociali è “il monitoraggio della città mediante una presenza rassicurante nelle vie cittadine, nel pieno rispetto delle norme di Legge. Si tratta - prosegue Pasquadidisceglie - di attività ed interventi per la promozione del senso civico e per il rispetto dell’ambiente. Non vi è, infatti, alcun tipo di sanzionamento né vogliamo che si parli di attività “poliziesca”, tantomeno di “ronde”, da parte dei nostri volontari”.