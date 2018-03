Con la matematica s’impara. L’esperienza del Pi-day alla scuola D’Annunzio di Trani

Dal 2009, grazie a una Risoluzione approvata dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, è stata ufficialmente proclamata dal Presidente Obama Festa Internazionale della Matematica, da celebrare soprattutto nelle istituzioni scolastiche e universitarie, come promozione delle materie scientifiche e approfondimento delle stesse in chiave creativa e divertente " per celebrare la nota costante e si invitano i docenti a vivere il Pi Day come occasione per “incoraggiare i giovani verso lo studio della matematica”.

Tra le motivazioni a supporto della Risoluzione non solo il riconoscimento del ruolo cruciale rivestito dalla matematica e dalle scienze nella formazione dei giovani, ma la necessità di incoraggiare l’attitudine dei più giovani verso queste discipline e l’urgenza di rinforzare le conoscenze scientifiche degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per aiutarli ad affrontare meglio le sfide dell’economia del 21-esimo secolo.

“La matematica e le scienze “ . Come si legge sul testo della Risoluzione - possono rappresentare una parte divertente e interessante nell’educazione di un bambino e far conoscere Pi può diventare un modo attraente per insegnare ai bambini la geometria e invogliarli a studiare matematica e scienze”.

A lanciare l'idea del Pi Day è stato l'Exploratorium di San Francisco, il grande Museo della Scienza, che da alcuni anni, il 14 marzo celebra il numero più famoso e misterioso del mondo matematico, con una serie di giochi, musiche, filmati ed altre iniziative tutte ispirate al . Ma alla scuola D'Annunzio si è festeggiato lo scorso 13 marzo. I corridoi dei plessi D'Annunzio e Papa Giovanni si sono trasformati in uno spazio di aggregazione ludica con la matematica e la logica, sia i bambini della scuola dell'infanzia che della primaria.

"E’ stato un momento bellissimo” Come ha detto Giuseppe - abbiamo scoperto che con la matematica si può giocare”. Abbiamo scoperto tante cose e nuove e belle”. Come ha riferito Nicola - che ha messo alla prova le nostre capacità e la nostra intelligenza “.

"Abbiamo capito che insieme si possono trovare le soluzioni a qualsiasi quesito”. Trovare, ricercare, risolvere - ha ricordato Mimmo - per scoprire tante cose belle” .

"E’ stata una giornata molto interessante perchè abbiamo vista come la logica si trasforma in matematica in vari giochi - ci ha detto Alessandro - al quale tutti possono partecipare sia piccoli che grandi in sfide divertenti che sono anche coinvolgenti".

"Secondo me, a questo punto per capire l’utilità della matematica”.E’ stata una bella scoperta della matematica e per scoprirla nell’applicazione della logica- ha riferito Vesjana".

"E’ stato bello scoprire una forma di matematica alternativa - ha raccontato Alessia - si può trovare in tante piccole cose della realtà”.

“Mi sono divertita giocando con la matematica”. -Come ha detto Ranya- e si possono fare tante cose!”.