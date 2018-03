Trani. Giornata diocesana della gioventù. Variazione del programma

Mancano poco aalla GMG Diocesana del 24 marzo, sabato delle Palme. Assieme al nostro Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo, e in comunione con il Papa a Roma, vivremo il nostro annuale momento di ritrovo per tutti i giovani della diocesi. Quest'anno poi abbiamo la straordinaria coincidenza con la Giornata Mondiale dei Missionari Martiri, che ricorderemo assieme a tutti i giovani godendo della luce della loro testimonianza.



Lunedì 19 marzo Papa Francesco inizierà un'esperienza unica: UN PRE-SINODO con oltre 300 giovani da tutto il mondo. La Riunione presinodale che si svolgerà a Roma ha l’obiettivo di dare la possibilità ai giovani di presentare ai Padri Sinodali, che si riuniranno in Assemblea nell’ottobre 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, un documento in cui esprimono il loro punto di vista sulla realtà, le loro idee, il loro sentire, le loro proposte. Ma la cosa ancora più sensazionale è che per esplicito volere del Papa si vogliono coinvolgere il più possibile i giovani di tutto il mondo. Anche i giovani della nostra diocesi! Attraverso i social network anche coloro che non parteciperanno fisicamente alla Riunione presinodale infatti, potranno unirsi a quanti si incontreranno a Roma. Tutti sono invitati a partecipare al racconto collettivo e a far sentire la propria voce, affinché i frutti della Riunione presinodale siano il più possibile espressione dell’intero mondo giovanile. In allegato l’invito e le modalità per seguire e partecipare il PRE-SINODO. Si comunica che sabato 24 marzo a Trani, la Giornata Diocesana della Gioventù, per le incerte condizioni meteo, non partirà con il corteo previsto dalla chiesa del Carmine ma il ritrovo è direttamente nella Cattedrale alle ore 20. Giunti in Cattedrale ci disporremo all'ascolto del nostro Arcivescovo, felicissimi di vivere con lui la sua prima GMG in mezzo a noi! don Claudio e la Consulta Diocesana di PG