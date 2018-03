AVIS Trani e Liceo Classico “F. D Sanctis”: siglata la convenzione di alternanza Scuola Lavoro

Nella foto (Studenti della 4AL - a destra Christian Mirulla, a sinistra Davide Rutigliano)

Giovedì 15 marzo 2018, presso Lico Classico “F. De Sancits” di Trani è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Grazia Ruggiero e l’Avis Trani rappresentata dalla Presidente Luisa Sgarra, avente per oggetto la promozione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della legge 107/2015.



La convenzione permetterà agli studenti dell’Istituto scolastico delle classi 4^ AL e 4^BL di svolgere percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro nella sede dell’AVIS Trani della durata di 40 ore. Gli studenti avranno modo di conoscere l’attività dell’associazione: i progetti di comunicazione alla sensibilizzazione di donazione di sangue e plasma, l’accoglienza ai donatori al centro trasfusionale, l’attività di segreteria, l’attività di chiamata dei donatori; avranno, inoltre, il compito di studiare nuove idee di comunicazione sulla sensibilizzazione alla donazione all'interno delle scuole e nella società civile.

Per l’Avis è un modo per avvicinare gli studenti al mondo del volontariato e soprattutto alla cultura del dono del sangue e degli emocomponenti; per i ragazzi è una opportunità di crescita e formazione in una delle più grandi associazioni di volontariato non solo in termini di numero di volontari, ma per la grande valenza sociale dell’attività svolta; infatti la MISSION principale di questa associazione è sopperire alla mancanza di sangue ed emo-componenti negli ospedali; “elementi” salvavita che vengono utilizzati nelle emergenze, negli interventi chirurgici programmati, nei trapianti, nelle terapie trasfusionali nonché per i farmaci emo-derivati.



Alla data del 31 dicembre 2017, l’Avis Trani ha raccolto ben 2089 donazioni di cui 1965 di sangue, 81 di plasmaferesi e 43 di altre donazioni, registrando un calo rispetto all’anno 2016, per questo ci si appella alla sensibilità della comunità di Trani affinché aumentino i donatori e le donazioni.