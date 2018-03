Campagna mondiale dei Testimoni di Geova per l’annuale Commemorazione della morte di Cristo

TRANI (BT). I Testimoni di Geova hanno dato il via ad una campagna mondiale al fine di invitare le persone all’evento che considerano il più importante dell’anno: la Commemorazione della morte di Cristo.

Nelle ore che precedettero la sua morte, Gesù assicurò i suoi apostoli fedeli che sarebbero stati con lui nel suo Regno celeste (Luca 22:28-30). Più tardi promise ad un criminale: “Tu sarai con me in Paradiso” (Luca 23:43). In che modo tali parole diverranno realtà?

Queste due promesse potranno realizzarsi perché Gesù diede la sua vita per gli esseri umani, anche per i peccatori come quel criminale. Il sacrificio di Gesù era così importante che egli stesso comandò ai suoi discepoli di commemorarlo (Luca 22:19, 20).

Quest’anno l’anniversario della morte di Gesù ricorre sabato 31 marzo. I Testimoni di Geova invitano tutti a celebrare con loro in questa data la Commemorazione che Gesù ha istituito.

Angelo Grammatica, portavoce dei Testimoni di Geova per la circoscrizione Puglia 2, ha affermato: “La celebrazione prevede un discorso che spiegherà perché la morte di Gesù, avvenuta quasi duemila anni fa, è importante ancora oggi e in che modo ci dà speranza per il futuro”.

Durante la campagna più di otto milioni di Testimoni in tutto il mondo stanno invitando a questo evento chi abita nella loro zona. L’anno scorso a Trani hanno assistito alla commemorazione oltre 500 persone, di cui 28 detenuti nella casa circondariale di Trani; mentre il totale dei presenti nel mondo è stato di oltre 20 milioni di persone.

Nell’hinterland barese la celebrazione potrà essere seguita, oltre che in italiano, nella Lingua Italiana dei Segni, in inglese, cinese, albanese, russo, creolo, romeno, spagnolo e bengali a beneficio dei molti partecipanti stranieri che ormai vi risiedono stabilmente.

Come avviene in tutti gli incontri dei Testimoni l’ingresso è libero e non si fanno raccolte di fondi. Per gli abitanti di Trani l’evento si terrà presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, in Via Andria, 20/N alle ore 19,30, e presso Palazzo San Giorgio, in due turni rispettivamente alle ore 19,00 e alle ore 20,30

Cliccando sui seguenti link sarà possibile trovare il posto più vicino in cui assistere alla commemorazione e vedere un breve video di presentazione:

http://www.jw.org/apps/I_FsPnZGTZNCF?txtAction=SEARCH_MEMORIAL

https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/commemorazione/ricordiamo-morte-gesù/