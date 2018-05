8 Maggio “FIDAPA DAY” - “Social generation” E’ da tempo che l’era digitale ha fatto il suo avvento. Ha regolato tutto ciò che ci circonda.

Il divario tra le generazioni che sono cresciute in stretto contatto con strumenti digitali attuali e i social network è sempre più ampio, non soltanto per quanto riguarda l’utilizzo in sé di pc, cellulari ecc. ma anche per quanto riguarda gli sviluppi lavorativi e di mercato.

L’8 Maggio 2018, alle ore 19.00, presso Labò in Via San Giorgio al 44, la sezione di Trani della Fidapa, in occasione della Fidapa Day, promuove questo evento fortemente connesso alle dinamiche attuali, avvalorando maggiormente la sua mission. Social Generation è un evento che vuole interrogarsi su come i social network diventano sempre più una risorsa da cui attingere, sapendoli canalizzare per l’incremento stesso delle proprie attività professionali.

Attraverso la condivisione di alcuni esempi locali basati sulla digital communication e che dalla rete traggono vantaggi e benefici, la sezione di Trani della Fidapa pone l’accento su quelli che sono i punti cardine che da quasi 60 anni ispirano le professioniste a supportare l’associazione.

Nello stesso giorno, in tutto il Distretto Sud Est (Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia) si svolgeranno altri eventi, capillari di un unico grande evento che rappresenterà l’associazione il 24 Maggio a Bari, presso l’Università degli Studi.

Nella serata tranese ci accompagneranno tre giovani concittadine, eccelse professioniste nei loro campi, quali la Dott. Ottavia Digiaro, Giornalista Pubblicista di varie testate Online, l’Arch. Claudia Marciano, Co-founder di TRIP (Techniques Recovery Innovative Printable) e vincitrice di DIGITON 2017 e la giovane influencer Roberta Ferrante, presentate dalla presidente della Fidapa Trani, Gilda Caruso e guidate dalla Rappresentante Young Roberta Ieva.