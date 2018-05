Dal 7 al 12 maggio si terrà la settimana nazionale della musica al liceo Vecchi.

"La Settimana nazionale della musica, promossa dal MIUR dal 7 al 12 maggio e segnalata all’attenzione delle Scuole dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, (con la Nota prot. n. 11062 dell’11 aprile 2018), trova la pronta risposta del Liceo Vecchi che ha elaborato un Programma ad hoc per la settimana in questione.

Del resto il Liceo Scientifico tranese, anche in ottemperanza al D.Lvo n.60 del 13 aprile 2018, ha da tempo sostenuto la cultura umanistica, riservando uno spazio speciale proprio all’arte musicale

 Infatti, in tale direzione il Vecchi - come sottolinea il Dirigente Scolastico, la prof.ssa Angela Tannoia - si era già mosso in tempi non sospetti, da quando, cioè, diversi anni or sono, ha attivato uno stretto rapporto con il Teatro Petruzzelli di Bari, permettendo a centinaia di alunni di assistere agli spettacoli operistici ivi allestiti dopo essere stati adeguatamente preparati. Soltanto in questo anno scolastico, ad esempio, gli allievi hanno assistito a “Lucia di Lammermoor” di G. Donizetti, “Il Trovatore”di G. Verdi e “Andrea Chénier” di U. Giordano.

 Nella stessa ottica, rispondendo con immediatezza alle sollecitazioni della legge 107/2015, il “Vecchi” ha attivato, a partire dal 2016, un corso opzionale di Storia della Musica, finalizzato alla formazione specifica degli allievi i quali, già da due anni ormai, hanno appreso l’importanza culturale del melodramma italiano e dei suoi aspetti musicali, formali e drammaturgici che lo rendono una delle forme d’arte più amate in assoluto in tutto il mondo.

 La stessa filosofia ha guidato il Liceo “Vecchi” ad attivare una collaborazione con la Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini” di Trani, in base alla quale gli allievi del Liceo Scientifico tranese, oltre a partecipare come pubblico alla stagione concertistica che si sta tenendo in questi mesi a

Palazzo Beltrani, ne diventano attivi protagonisti attraverso la presentazione dei brani eseguiti durante i singoli concerti, azione che rende gli eventi ancora più interessanti per il pubblico esterno partecipante.

 A ciò si aggiunga, ancora, che nella stessa ottica alcuni alunni del Liceo Scientifico stanno partecipando con grande entusiasmo alle lezioni del progetto PON “In…cantiamo in musica”, in patrnership con la Scuola Secondaria di Primo Grado “Rocca-Bovio-Palumbo”, finalizzato alla creazione di un coro Gospel.

L’adesione alla settimana nazionale della musica, che si celebra in tutta Italia tra il 7 e il 12 maggio, non è altro, dunque, che la formalizzazione di un’esperienza che il “Vecchi” conduce ormai consuetudinariamente da tanti anni, al di là di qualunque etichetta formale.

Nello specifico, per l’occasione, alle azioni già presentate e abitudinariamente tenute, si aggiungono la Lectio Magistralis su “Teorie e tecniche della musica per film: la colonna sonora”, che sarà tenuta dal prof. Pierfranco Moliterni, dell’Università di Bari, venerdì 11 maggio 2018, dalle 11 alle 13, presso l’Auditorium del “Vecchi”, e la prova generale dello spettacolo “Teatro Post Technology”, legata all’omonimo corso opzionale tenuto dalla prof.ssa Maria Depalma, che si terrà nella stessa sede sabato 12 maggio, dalle 9 alle 10, eventi che sono aperti anche al pubblico esterno che voglia intervenirvi. In particolare, inoltre, le lezioni del corso opzionale di Storia della Musica, tenute dal prof. Giovanni Cassanelli, verteranno sul Verismo Musicale e sulle opere di Mascagni e Leoncavallo, nell’ambito di un più ampio percorso formativo avente per oggetto l’evoluzione del melodramma italiano da Donizetti a Puccini. Per il Liceo Scientifico “Vecchi”, insomma, la settimana nazionale della musica rappresenta sì un fatto importante, ma non è un momento passeggero, terminato il quale si torna alla solita routine; per il “Vecchi” la musica colta è, da anni, patrimonio culturale da offrire, con consapevolezza e professionalità specifiche, ogni giorno per tutto l’anno a tutti gli studenti, attraverso l’azione di figure esperte e di altissimo profilo artistico". A comunicarlo è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela TANNOIA.