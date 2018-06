Corso masterclass di Jango Edwards a Trani.

Dopo il fortunato percorso già svolto a febbraio sempre presso lo Studio Galgani-Marino, dal 26 al 29 luglio Trani ospiterà ancora una volta un evento unico nel suo genere: l’artista di fama internazionale Jango Edwards, clown e showman, propone, insieme all’attrice Claudia Cantone, un corso masterclass sul clown dal titolo “Il sorriso. Un’arma di costruzione di massa”.

Artista di fama internazionale principalmente come clown e intrattenitore, con numerose apparizioni in festival internazionali e in diverse televisioni. Ha speso gran parte della sua poliedrica carriera in Europa, principalmente in Francia, Spagna, Paesi Bassi e Inghilterra. I suoi spettacoli sono in gran parte one-man show, che ricalcano la tradizione cabarettistica europea. Vi combina la clownerie tradizionale con la satira politica e culturale.

Edwards è cresciuto a Detroit. Durante la fine degli anni sessanta si interessò di politica radicale, filosofia, religione e scienze esoteriche. Dopo tre viaggi in Europa decise di cedere l'attività di famiglia al fratello e tornare in Europa per studiare l'arte della commedia e la clownerie. Diventò così un busker (artista di strada) a Londra e vi fondò alcuni gruppi di commedianti.

Nel 1975 diventa noto come uno dei principali organizzatori e attori del International Festival of Fools, un festival di commedia alternativa e clownerie che si tenne ad Amsterdam dal 1975 al 1984. Da alcuni anni vive a Barcellona dove ha fondato il Nouveau Clown Institute, vero centro di riferimento a livello mondiale per tutti coloro i quali, professionisti e non, intendano approfondire l’antichissima arte del clown.

Il corso vedrà la compartecipazione di Claudia Cantone, attrice e clown di Roma, interprete nei corsi in Italia per Jango e docente del Nouveau Clown Institute. Il seminario sarà a numero chiuso e vedrà impegnati i partecipanti in 25 ore di formazione su una delle maschere teatrali, quella del clown, fra le più antiche e le più significative di sempre. “Affrontare un percorso di approfondimento del clown teatrale”, dice il dott. Michele Galgani, promotore dell’evento, “equivale ad un viaggio dentro di sè alla ricerca di quegli aspetti che ci costituiscono sin dai primi anni di vita ma di cui abbiamo perso le tracce o di cui ci vergogniamo ritenendoli inutili, dannosi o di impaccio in età adulta. Spesso la ricerca del proprio clown diventa un vero e proprio percorso iniziatico alla riscoperta della nostra vera natura. Per questo abbiamo deciso di ospitare Jango Edwards. Per questo motivo continueremo a organizzare altri percorsi in futuro con professionisti di questo livello, perchè se vuoi imparare a muoverti sul delicato filo dell’esistenza oltre al proprio coraggio e alle proprie abilità crediamo sia molto indicato essere accompagnati da mani sicure ed esperte. Il clown è dunque più un mezzo che un fine, ma con Jango iniziamo un percorso che nemmeno noi sappiamo esattamente dove ci porterà. Gli siamo grati per aver accettato il nostro invito, e siamo onorati di portare a Trani e in puglia un artista di questo livello”.

Lo Studio di Psicoterapia Galgani-Marino con sede in Trani, via Sandro Pertini 64/66 è diretto dal dott. Michele Galgani dalla dott.ssa Luisa Marino, specializzati entrambi in psicoterapia della Gestalt. Nella visione di questa scuola offre a chi vi si avvicina la possibilità di conoscere sè stessi attraverso differenti modalità espressive per cercare di sostenere la persona, intesa come una totalità unica e irripetibile, nel percorso di avvicinamento a sè stessa, all’auto realizzazione o piuttosto alla realizzazione di un modo più consapevole, integrato e gradevole di stare al mondo. Per questo lo Studio Galgani - Marino oltre ad offrire la possibilità di affrontare percorsi terapeutici personali, come ci si aspetta classicamente da un luogo del genere, anche altri tipi di attività che aiutano ad approfondire aspetti diversi dell’essere umano e del suo quotidiano. Magari proprio attraverso uno studio sul clown teatrale.

Nello studio si svolgono settimanalmente, oltre alle attività di psicoterapia individuale, per coppie, famiglie o gruppi, anche un laboratorio di teatro e un corso di yoga, mentre per due volte all’anno grazie alla collaborazione con l’Associazione Faber di Trani vengono organizzati cicli di incontri gratuiti e di sensibilizzazione ad alcune psicologiche o di altro genere aperti alla cittadinanza.

Infine lo studio promuove alcuni corsi che si svolgono nei fine settimana, veri e propri fiori all’occhiello in quanto ognuno è condotto da professionisti ritenuti fra i migliori esistenti nel loro settore in Italia o anche all’estero. Si segnalano un corso sull’Enneagramma a ottobre con la dott.ssa Caterina Terzi e uno sulla terapia della Body Work a novembre con il dott. Sergio Mazzei.

Tutte le informazioni sul corso con jango Edwards e sulle diverse attivtà organizzate da Michele Galgani e da Luisa Marino le potete ricevere telefonando al 339.4827099, scrivendo a galganius@gmail.com, visitando le pagina FB Studio di Psicoterapia Galgani-Marino o il sito

www.gestaltico.it.