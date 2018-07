Mercato straordinario a Trani, il comune non coglie l’opportunità e il mercato serale si terrà a Bisceglie

Il comune di Trani non coglie l’occasione di far svolgere un mercato, in edizione straordinaria aggiuntiva rispetto al mercato tradizionale del martedì che non ne veniva intaccato, in edizione festiva serale da tenersi Domenica 22 luglio 2018. Il lungo ed ormai consueto silenzio istituzionale dell’Amministrazione comunale fa perdere al comune di Trani quella che sarebbe stata una nuova e diversa opportunità per consumatori ed operatori. Un’opportunità che viene invece immediatamente colta dal vicino comune di Bisceglie ove il mercato in edizione serale, festivo, si svolgerà dalle ore 17,00 alle ore 21,00 di Domenica 29 luglio 2018 nella centralissima piazza cittadina.

Grande la delusione di chi sperava fortemente in questo evento a Trani che, peraltro, sarebbe accaduto in concomitanza con altri eventi spettacolari e culturali organizzati in città proprio la sera di domenica 22 luglio, unendo la straordinaria bellezza e fascino del mercato con questi eventi, garantendo al visitatore ed al turista una straordinaria ed unica opportunità di vivere la città di Trani come poche volte è accaduto in precedenza.

Un’occasione persa che viene colta da Bisceglie e che riapre un vecchio ed antico dibattito che verte proprio sul futile campanilismo che tanti danni da sempre ha procurato ai territorio in negativa competizione.

Gli Operatori ed i Consumatori usufruiranno dunque della possibilità di fare acquisti serali domenica 29 luglio a Bisceglie mentre la città di Trani, ancora una volta resta alla finestra senza aver saputo cogliere un’opportunità rara che sarebbe stata tanto gradita.

Ancora una volta è il comune a perderci ma i danni sono anche per gli operatori concessionari di posteggio che si vedono negare ciò che invece viene loro garantito nelle città vicine – fanno sapere dalle Associazioni di Categoria UNIMPRESA BAT – CASAMBULANTI e FIVAP-UNIONECOMMERCIO Puglia.