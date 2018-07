Al via il Concorso Fotografico “Scatti d’Olio” promosso ed organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte

E’ ufficialmente aperto il Concorso Fotografico “Scatti d’Olio“, giunto alla sua III^ edizione, promosso ed organizzato dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Il concorso ha come finalità primaria la valorizzazione dell’Oro Verde ed i territori aderenti alla Strada dell’Olio ovvero i comuni di Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Minervino Murge e Canosa di Puglia.

Seconda finalità è dare la possibilità ai tanti appassionati di fotografia, arte, cultura, enogastronomia, ruralità e paesaggio, di partecipare ad un concorso che li vede competere nell'aggiudicarsi lo scatto più bello di questa nuova edizione.

Il tema centrale è l’Extravergine in tutte le sue declinazioni e sfaccettature, nonché la pianta dalla quale viene estratto: l’olivo ed i cicli di vita che ad esso appartengono, i suoi utilizzi in cucina ed i territori in cui cresce.

COME PARTECIPARE

I partecipanti non dovranno far altro che inviare una o più foto (fino ad un massimo di 3 per autore) che valorizzino l’olio e/o l’ulivo in o più dei seguenti ambiti: CUCINA, PAESAGGIO, ARTE/ARCHITETTURA, RURALITA’ ed inviarle tramite messaggio di posta privata attraverso il canale Facebook alla pagina ufficiale della Strada dell'Olio Extravergine Castel del Monte o tramite email all’indirizzo info@stradaoliocasteldelmonte.it indicando nome e cognome dell’autore e titolo dell’opera entro e non oltre il 22 agosto 2018.

PREMI

Il 23 agosto tutti i partecipanti saranno ospiti del ristorante UMAMI per la premiazione dei primi 3 classificati che si aggiudicheranno cene e pranzi nei migliori ristoranti del territorio, tra cui i ristoranti stellati Umami e Quintessenza.

La partecipazione al concorso è gratuita. L’evento è inserito nella più ampia manifestazione denominata “Sogni nelle Notti di Mezza Estate” promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Per info contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, email: info@stradaoliocasteldelmonte.it, referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell'olio Extravergine Castel del Monte.​