Parte la cinquina di Fuori Museo 2018.

Agosto è alle porte ed i grandi nomi della musica e dello spettacolo stanno per giungere in piazza Duomo, nell’ambito di estivi Fuori Museo – eventi d’estate 2018 della Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con il Comune di Trani e la partnership di Fondazione Megamark e Università Lum Jean Monnet.

Il prossimo attesissimo appuntamento di questa terza edizione è con Sting & Saggy il 4 agosto, tra una settimana. A seguire, il 20 agosto, sarà la volta di Francesco De Gregori e delle sue canzoni, che sono storie e pura poesia. Il 21 si esibirà Fabrizio Moro, con la sua voce graffiante e le sue tematiche assolutamente mai banali, che hanno fatto breccia nel cuore dei suoi molti fans. Il 23 si cambia registro, non musica, ma grande show con Enrico Brignano, geniale rappresentatore della realtà in chiave comica, artista sorprendente e dallo stile inconfondibile. A chiudere la cinquina saranno i Gen Verde, una sorpresa. Ventuno donne tutte al comando di un gruppo multietnico, provenienti da tutto il mondo e che fanno tournee dappertutto. In questo momento in Asia, i Gen Verde porteranno il loro pop coinvolgente in piazza, in uno spettacolo musicale col botto, che chiuderà l’edizione 2018 del Fuori Museo.

Musica, comicità, spettacoli che la Fondazione S.E.C.A., con le suddette collaborazioni e partnership, ha riunito in un unico cartellone col fine di animare una delle piazze più belle d’Italia e far conoscere, ancora i più, un Polo Museale ricco di tesori: il Museo della storia della scrittura meccanica, il Museo diocesano con la sua sezione archeologica ed il Museo di storia ebraica, la Sinagoga museo sant’Anna.

Da Teocoli, a Piovani, ad Arbore e alla Mannoia nelle precedenti edizioni, fino a Riki, che ha fatto battere il cuore di tantissimi ragazzi giunti dalla sera prima per ascoltare il loro idolo. E poi l’evento sportivo, Jumping in the square, elemento di novità nel cartellone Fuori museo, inaugurato lo scorso 30 giugno dalla Banda delle Interforze, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, unitamente alla mostra sul centenario dal termine della Grande Guerra.

Fuori museo si afferma sempre più nel calendario dell’estate a Trani e diventa certezza per coloro che aspettano, ogni anno, di scoprire quale artista sceglierà di esibirsi ai piedi della cattedrale più bella di Puglia, accanto ad un Polo museale dalla singolare ricchezza.

Info 0883.582470 - Fb polo museale Trani