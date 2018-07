Alla scoperta di antichi tesori: le colonne miliari romane (II sec. d.C) della Villa comunale di Trani

Passeggiando nella Villa comunale di Trani, ci si trova ad un certo punto in un’area circolare, al cui centro campeggia il busto bronzeo di Giovanni Beltrani.

Ad un osservatore più attento non sfuggono certamente le colonne, che circondano metà perimetro della piazzola, tesoro ignorato da molti Tranesi, che non sono a conoscenza dell’immenso patrimonio storico e archeologico, collocato da tempo immemorabile nella loro città.

Si tratta, infatti, di sei colonne miliari della Via Appia-Traiana (II sec. d. C.), relative al tratto che collegava Ruvo a Canosa. prive di qualsiasi indicazione che le spieghi e descriva. Inoltre gli agenti atmosferici e l'usura del tempo le ha rovinate e abrase, tanto che la maggior parte è ormai illeggibile, solo una conserva bene le iscrizioni.

La via Traiana è un’antica, classica strada romana realizzata nel II sec. d.C. Essa trae il suo nome dall’imperatore Traiano, il quale, per agevolare le comunicazioni con l’Oriente, rese carrozzabile un antico tratto viario alternativo all’Appia antica, che univa Benevento a Brindisi. Rispetto alla ben più nota consolare Appia, quel nuovo tracciato consentiva appunto di raggiungere Brindisi con maggiore facilità solo per il fatto che abbreviava il tratto montagnoso dell’Appennino dauno, sfruttando la comoda percorribilità del Tavoliere e perciò della pianura costiera.

La strada fu inaugurata nel 113 d.C. con tanto di celebrazione in quel di Benevento, dove il tracciato aveva origine, nonché di costruzione di un arco trionfale, che ancor oggi è visibile in città. Da Benevento la strada scendeva verso Aecae (Troia) e attraversava il Tavoliere fino ad Herdonia (Ordona); di qui, superato l’Ofanto con un imponente ponte a cinque arcate, raggiungeva Canusium (Canosa di Puglia). Attraversato il centro canosino, la strada proseguiva poi verso Rubi (Ruvo di Puglia), e correndo ad est dell’abitato puntava in direzione di Modugno fino a Caeliae (Ceglie del Campo), poi per Norba (Conversano) e Monopoli. Da Rubi una variante litoranea raggiungeva Barium (Bari) non senza aver toccato Butuntum (Bitonto); in entrambi i casi il tracciato procedeva poi, vicinissimo alla costa, fino ad Egnathia, grande sito archeologico tuttora attivo. Un prolungamento più tardo, denominato “Via Traiana Calabra” (Calabria era detta, in epoca romana, la parte meridionale della Puglia), collegò Brindisi alla città di Hydruntum (Otranto), passando per Valesium e per Lupiae (Lecce). Lungo il percorso la strada attraversava, oltre ai centri citati, una serie di stazioni di posta dette stationes, ovvero luoghi di sosta che potevano essere attrezzati al pernottamento dei viaggiatori e per la custodia di carri e cavalli (mansiones), o invero predisposti solo per il cambio dei cavalli e per brevi stanziamenti (mutationes).

Le autorità e le giurisdizioni romane tenevano molto alla manutenzione della strada in generale, e solo in epoca cristiana furono elevate lungo il percorso vaste necropoli. In tempi successivi la strada subì importanti restauri, mantenendo la sua importanza strategica anche sotto i Goti, i Bizantini, i Longobardi e infine i Saraceni.

Il grande poeta latino Orazio recita nella quinta Satira (detta iter Brundisinum) del I libro dell’opera omonima:

Inde Rubos fessi pervenimus, utpote longum

carpentes iter et factum corruptius imbri.

Postera tempestas melior, via peior ad usque

Bari moenia piscosi; dein Gnatia Lymphis

iratis exstructa dedit risusque iocosque,

dum flamma sine tura liquescere limine sacro

persuadere cupit. ….Brundisium longae finis chartaeque viaeque est.

“Giungemmo quindi a Ruvo, stanchi morti per esserci sorbiti un tratto interminabile di strada, reso in più difficile dalla pioggia.

Il giorno appresso il tempo migliora, ma non la strada, almeno sino alle mura della pescosa Bari. Poi Egnazia, eretta contro il volere delle ninfe, ci offrì motivo di risa e di scherni,perché volevano qui farci credere che l'incenso sulla soglia del tempio si consumava senza fiamma…… Brindisi pone fine al lungo viaggio e alla mia satira”.

Le sei colonne in calcare, presenti in Villa comunale, recano tutte un’iscrizione latina, che recita:

“Cesare imperatore, figlio del divino Nerva, Nerva Traiano Augusto Germanico Dacico, pontefice massimo, investito del potere tribunizio per la tredicesima volta, acclamato imperatore sei volte, console per la quinta volta, padre della patria, ha fatto costruire a proprie spese la via che porta da Benevento a Brindisi”.

L’epigrafe iscritta sul miliario (così chiamato perché posto ad ogni miglio, cioè circa un chilometro e mezzo, lungo la via Traiana), fornisce molte informazioni: il luogo di inizio e di arrivo della strada (da Benevento a Brindisi); la distanza dal punto di partenza, l’anno di realizzazione della strada (il 109, tredicesimo anno del potere tribunizio di Traiano), con quali risorse fu realizzata (il tesoro imperiale).

E’ ormai tempo che i Tranesi, coinvolti nel generale sviluppo turistico della loro città e della Puglia, che vede quotidianamente elevarsi il numero di presenze anche straniere nei suoi meravigliosi borghi e città, decidano di valorizzare questo grande patrimonio culturale, eredità dei nostri antichi progenitori.

Prof.ssa Maria Leuci