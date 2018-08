I Nuggets vincitori del “Corato music square” 2018

Sarà la giovane Band di andriesi ad aprire la serata del Capodanno in Piazza, a Corato. Sono i vincitori della quinta edizione del “Corato Music Square”, apprezzati dal pubblico e dalla giuria di esperti che ne ha decretato la vittoria in una Piazza Sedile gremita e partecipe all’evento Promosso dal Forum Città dei Giovani di Corato. Si chiamano “Nuggets” e le loro performance stanno entusiasmando non solo il pubblico dei giovani coetanei ma anche quello più adulto che ritrova nei testi degli inediti la melodia ed il significato delle più belle storie cantate nella migliore tradizione cantautoriale italiana, senza mai nulla di scontato e con grandissimo riferimento alla realtà sociale dei nostri giorni. A loro il premio consistente in un valore di 1.500 euro finalizzati alla produzione di un disco con l'etichetta coratina Angapp Music. Oltre a questa opportunità i Nuggets saranno i protagonisti nella serata del tradizionale e storico Capodanno in Piazza coratino, dando il via ai concerti sul grande ed atteso spettacolo di fine anno, prima dell’Artista nazionale, in Piazza Cesare Battisti.

Grande la soddisfazione per questa vittoria al Corato Music Square, condotto da Rossella Cipri con tantissimi ospiti che si sono esibiti nel corso delle quattro serate di gara. Impeccabile il Service audio e luci della GT Production di Giuseppe Tarantini.

La Giuria è stata composta da Luigi Venitucci, musicista ed organizzatore di eventi, dall’esperto di musica e giornalista Giuseppe Di Bisceglie, Simone Devenuto, referente di Angap Music, Antonella Avella e Davide De Palo, rispettivamente presidente e vice presidente del Forum dei Giovani, Luigi Menduni, assessore alle Politiche Giovanili e Claudia Lerro, assessore alla cultura.

Nelle quattro serate si sono registrate altresì presenze importantissime di ospiti ed esperti che hanno avuto modo di dare il loro voto alle band in gara: il tenore coratino Vito Maria Cannillo, il maestro di musica Luigi Palumbo, il rapper coratino Chef, il rappresentante del Forum dei Giovani di Sant’Angelo a Cupolo Valerio Castelli e i rispettivi rappresentanti del Forum dei Giovani di Andria, Antonio Di Bari, e del Forum dei Giovani della Puglia, Giovanni Lullo.

I giovani componenti la Band, Francesco Chico (chitarra), Enrico Di Noia (chitarra), Miky Montaruli (batteria), Claudio De Vita (basso e voce) hanno ringraziato il comune di Corato e gli organizzatori per questa straordinaria opportunità che ha consentito alle Band del territorio di condividere serate di grande partecipazione e di calore umano.

Corato, anche questa volta, si è mostrata eccellente dimostrando un grande senso di accoglienza ed una straordinaria forza organizzativa.

I Nuggets nei giorni scorsi hanno partecipato anche alla Prima Edizione de “Lo Scenario Indipendente”, organizzato da “Villa Scenario a.p.s.”, esibendosi in concerto live, entusiasmando i soci presenti e ricevendo attestazione di stima e apprezzamento da parte di tutti gli altri artisti che si sono esibiti nello splendido ambiente di Villa Scanario – Castel del Monte, ad Andria.

Dell’Evento sarà prodotto un Volume del disco-documento in vinile (libro + disco), in uscita nel 2019, per la “Scenario Indipendente Edizioni Musicali”.