Protezione Civile: situazione prevista per il 15 e 16 agosto

La Sala Operativa della Protezione Civile informa:

La perturbazione di origine atlantica che ha investito nella giornata di ,martedì 14 agosto l’Italia settentrionale, a partire dal pomeriggio sera e per tutta la giornata, interesserà le regioni meridionali causando un sensibile calo termico, forte attività temporalesca ed un’intensificazione della ventilazione. Per la giornata di mercoledì 15 agosto, sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale; fenomeni da isolati a sparsi sui settori meridionali, con cumulati generalmente deboli.

Nella giornata del 16 agosto, condizioni di residua instabilità determineranno isolati fenomeni temporaleschi, con maggiore intensificazione nelle aree interne della regione.

Il Centro Funzionale Decentrato ha valutato un’ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogeologico localizzato e per temporali sulla Puglia Centro Settentrionale per la giornata di domani; ALLERTA GIALLA per temporali sulle restanti zone della regione.

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa monitoreranno gli eventi fornendo aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo.

La Sezione Protezione Civile invita ad attenersi alle norme di autoprotezione.