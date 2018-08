Nei giorni scorsi su proposta dell’assessore all’ambiente Michele di Gregorio, la Giunta ha approvato un progetto, predisposto con l’assistenza tecnica del GAL, da candidare nell’ambito della P.O.R. Puglia – FESR 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.8:"Avviso Pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti ed opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia – annualità 2018”, denominato : “ARTE, CULTURA E TRADIZIONI: IL TURISMO ESPERIENZIALE PERCORRENDO LA FILIERA DELL’ORO VERDE DI TRANI”

In considerazione del fatto che il territorio ha una forte vocazione nella produzione dell’Olio Extravergine d’Oliva lungo tutta la filiera: dalla produzione alla commercializzazione il GAL PONTE LAMA ha sottoposto all’ Amministrazione la proposta progettuale denominata “ARTE, CULTURA E TRADIZIONI: IL TURISMO ESPERIENZIALE PERCORRENDO LA FILIERA DELL’ORO VERDE DI TRANI” ,il quale, rispondendo alle finalità dell’avviso stesso, prevede la realizzazione di un programma di ospitalità di giornalisti e/o opinion leader, da svolgersi nel mese di novembre, in occasione della raccolta e molitura dell’olio extravergine d’oliva, ed attraverso il quale sarà possibile ripercorrere l’intera filiera produttiva, dal campo alla commercializzazione del prodotto, passando per il territorio.

L’ iniziativa tende a promuovere la realizzazione di educational, press e blog tour finalizzati alla conoscenza del territorio pugliese e dei suoi attrattori materiali ed immateriali, utili altresì ad intercettare nuovi trend del settore attraverso il contatto diretto con operatori e/o influencer della domanda turistica.

Inoltre la proposta progettuale vedrà il coinvolgimento di diversi referenti del territorio quali strutture ricettive (B&B e ristoranti), aziende agricole, frantoi, cooperative impegnate nella commercializzazione dell’olio, giornalisti ed opinion leader non residenti in puglia, guide turistiche, etc.

Un’altra iniziativa concreta finalizzata a reperire risorse economiche per promuovere il nostro territorio e la nostra economia agricola.

Michele di Gregorio.