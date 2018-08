La Tranese Romanelli Francesca convocata in Nazionale settore lotta gruppo talenti

"Ancora una bella notizia, è stata convocata con la Nazionale nel Settore Lotta al Centro Olimpico di Ostia, la sedicenne Tranese Romanelli Francesca.

Romanelli Francesca è stata selezionata tra i talenti della lotta. Ha già un'esperienza in campo nazionale avendo anche partecipato tempo fa al campionato europeo conquistando un settimo posto. Romanelli rimarrà a disposizione della nazionale fino al giorno 27 agosto. La Judo Trani, dopo aver avuto grande successo per la attività estiva sulla villa Comunale di Trani , inizierà già la prima trasferta con uno Stage di lotta Libera Olimpica con le Fiamme Oro in Sicilia dal Giorno 2 al giorno 7 Settembre. Le porte della palestra si apriranno il giorno 10 Settembre vi aspettiamo con nuove avventure sportive! ". Così il tecnico della Judo Trani Nicola Loprieno.