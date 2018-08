Sciame sismico in Molise: con le Misericordie aperto un secondo campo di accoglienza a Larino

Lo sciame sismico che sta colpendo il Molise ed in particolare il territorio compreso tra Campobasso e Termoli non accenna a diminuire. Le scosse continuano a metter paura alla popolazione delle comunità più colpite dal sisma. Proseguono, nel frattempo, le verifiche delle abitazioni da parte dei tecnici comunali assieme a quelli della Regione Molise e dei Vigili del Fuoco. Tante le abitazioni già ritenute pericolanti ed aumentano in realtà gli sfollati. Per questa ragione dopo il campo di accoglienza realizzato a Guglionesi, è stato necessario anche prevedere un nuovo campo a Palata e nella mattinata odierna anche a Larino.