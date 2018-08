Contributi libri testo anno 2018/2019: domande on line entro il prossimo 20 settembre

Si rende noto che per l’anno scolastico 2018/2019 è possibile presentare istanza per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,95 euro, frequentanti la scuola dell’obbligo secondaria di I grado e secondaria di II grado.

I richiedenti possono presentare le istanze esclusivamente on-line attraverso il sistema informatico regionale accessibile al link www.sistema.puglia.it/contributolibriditesto entro e non oltre le ore 14 di giovedì 20 settembre 2018.