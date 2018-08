Servizio civile presso la sede della Misericordia di Trani: "Sognate cose grandi attraverso i colori giallociano"

Una importantissima notizia per i giovani pugliesi è con grande orgoglio che le Misericordie di Puglia possono annunciare il via libera a ben 18 progetti presentati per, in totale, 179 posti disponibili per il bando del servizio civile nazionale.

Sono 19 le Misericordie di Puglia tra cui quella di Trani ubicata in via simone de brado numero 7, che anche per quest'anno accoglierà 7 giovani per due grandi progetti, offrendo la possibilità di crescere, formarsi in una grande realtà che è quella delle Misericordie.

Gli interessati possono presentare domanda entro il giorno 28 settembre ore 18:00, ricordiamo i seguenti requisiti:

Aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 28esimo, essere cittadini italiani, essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornati in Italia e non aver riportato condanne penali.

Per presentare domanda: A mano presso la sede della Misericordia in Via Simone de Brado numero 7, oppure tramite raccomanda A/R

Per informazioni: misericordiaditrani@libero.it