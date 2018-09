Apprendiamo che il consigliere regionale Mennea assieme ad altri suoi colleghi ha depositato un Pdl regionale per introdurre la classificazione degli stabilimenti balneari.

Esprimiamo il più vivo apprezzamento per l’interesse verso le imprese balneari che è in questa iniziativa legislativa.

In Puglia a fronte del crescente interesse turistico, è tempo di innalzare la qualità dei servizi offerti e tale strumento potrebbe essere di incentivo. Speriamo che l’iter sia condiviso e non trovi ostacoli, per far si che la classificazione sia operativa già dalla prossima stagione.

Il Coordinatore Fiba Regionale Confesercenti Palmino Canfora