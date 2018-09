Unica offerta Diocesana per la partecipazione alla GMG 2019 a Panama.

Come molti sapranno dal 22 al 27 gennaio 2019 si celebrerà la Giornata Mondiale della Gioventù a Panama. Siamo consapevoli che, sia a motivo delle date che dei costi considerevoli, i partecipanti dall’Italia non saranno numerosi.

Ciò nonostante non abbiamo mai rinunciato all’idea di proporre questa straordinaria esperienza anche ai ragazzi della nostra Arcidiocesi.

Da qualche settimana ci stiamo organizzando con le altre diocesi pugliesi per preparare una (speriamo) nutrita spedizione regionale.

Ne consegue che l’unica offerta diocesana che faremo è quella regionale. Parteciperemo con un “gruppo Puglia” sia durante il gemellaggio (Organizzato dal Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile) e sia durante i giorni della GMG con il Santo Padre.

Ogni informazione riguardante la GMG in generale la si può trovare facilmente sul sito ufficiale.

https://panama2019.pa/it/casa/

PER QUANTO RIGUARDA LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE:

Faremo l’intera esperienza comprendente sia del gemellaggio che dei giorni della GMG (bisogna considerare le date dal 17 al 29 gennaio... giorno più giorno meno).

Il costo dell’intera esperienza varia a seconda dei voli che si possono bloccare ovviamente solo con la prenotazione. Bisogna considerare una cifra che va dai 1300€ ai 1800€.

PRENOTAZIONE:

entro il 15 settembre abbiamo bisogno di sapere chi ha intenzione di partecipare. Entro la data indicata abbiamo bisogno di un elenco di giovani con la disponibilità a versare subito 250€ con relativa fotocopia della carta di identità.

Quindi, a livello regionale, provvederemo a prenotare i voli. Appena bloccato il volo abbiamo 24 ore di tempo per confermarlo. In queste ore avremo la possibilità di quantificare il costo dell'intera esperienza e chiederemo conferma ai prenotati che a quel punto dovranno versare subito la cifra di 250€ altrimenti verrà meno la prenotazione.

Ci scusiamo per la relativa “fretta” ma ovviamente lo facciamo per spendere il meno possibile. Bisogna decidere in questa settimana.

don Claudio Maino

Incaricato Diocesano per la Pastorale Giovanile

3480442499

segreteriapgtrani@gmail.com