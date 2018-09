Open Day e Showcase per i docenti nei Castelli di Puglia.

Si svolgeranno nei castelli di Trani, Gioia del Colle e Bari, nel pomeriggio, tra il 26 e il 28 settembre, ben tre Open Day per gli insegnanti e per le famiglie promossi da Nova Apulia Scarl, società concessionaria del Ministero dei beni e le attività culturali per la gestione integrata dei servizi di accoglienza e didattica museale nei più importanti Luoghi della cultura in Puglia.

Docenti e genitori potranno conoscere le numerose attività didattiche proposte a scolaresche e giovanissimi nell’ambito dell’innovativo progetto ‘Puglia, i Castelli e i Musei animati’, che mette in rete tre dei più importanti castelli federiciani in Puglia (Castel del Monte e i castelli di Bari e Trani) nonché tre interessanti musei archeologici (MarTa di Taranto e i musei e parchi archeologici di Egnazia e di Gioia del Colle).

In particolare, la società Nova Apulia in collaborazione con il Teatro del Viaggio, organizza, durante i tre eventi di presentazione delle proprie iniziative didattiche per il prossimo anno scolastico (mercoledì 26 settembre presso il castello di Trani, giovedì 27 a Gioia del Colle, venerdì 28 al castello di Bari, alle ore 16), degli showcase con scene e rappresentazioni tratte dalle spettacolari visite itineranti dirette da Gianluigi Belsito, le quali si avvalgono di una formula originale che si coniuga perfettamente con la visita guidata al castello, al centro storico o al territorio circostante. Si tratta di “A Modern Hamlet”, “Federico II e il sogno della conoscenza” e “Il fantasma di Canterville”.

“A Modern Hamlet”, recitato un po’ in italiano e un po’ in lingua, vuole abbracciare la didattica shakespeariana in un percorso sulla maschera amletica presente nella quasi totalità delle opere del grande drammaturgo inglese. “Federico II e il Sogno della Conoscenza” vede gli studenti accompagnati da una guida turistica speciale, un sapiente dell’epoca, che tra fatto storico e leggenda, introduce i quadri teatrali con gli episodi salienti della vita di Federico basata su documenti storici. Invece “Il fantasma di Canterville” è a metà strada fra teatro e gioco di ruolo, con un enigma da risolvere, presentandosi come una forma di teatro interattivo che vede gli stessi studenti cimentarsi con un personaggio e con la lettura espressiva.

Per prenotazioni e informazioni, inviare mail con proprio nominativo, recapito ed istituto scolastico di appartenenza, indicando anche il giorno e il castello selezionato:

Mercoledì 26 settembre: castello.trani@novaapulia.it, 0883.500117

Giovedì 27 settembre: castello.bari@novaapulia.it, 080.5213704

Venerdì 28 settembre: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it, 080.3491780

e per conoscenza a ilteatrodelviaggio@gmail.com

www.novaapulia.it

www.facebook.com/castelliemuseianimati