Aperitivo al museo, visite guidate e spettacolo al castello.

Fondazione S.E.C.A., Turisti in Puglia e Il teatro del viaggio vi invitano sabato 22 settembre a Trani.

Si partirà al tramonto con una passeggiata guidata alla maestosa Cattedrale ed al particolarissimo Museo della Storia della scrittura meccanica, dove si potrà gustare un aperitivo con bontà di prodotti tipici pugliesi.

A seguire, nel suggestivo Castello sul mare, sarà possibile assistere ad una performance teatrale su Shakespeare, "Lago vs Amleto Pop" dell'attore e regista Gianluigi Belsito, a cura di Nova Apulia e Teatro del Viaggio.

Due tra i più noti personaggi della grande drammaturgia shakespeariana, Iago vs Amleto, si racconteranno attraverso i rispettivi monologhi, con incursioni di musica leggera, stralci in lingua originale e la partecipazione dell'attrice costumista Michela Diviccaro.

Prenotazioni entro il 20 settembre.

Info: info@turistinpuglia.it - Tel. 0883.766077