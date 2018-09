Quattro produzioni girano tra Trani, Bisceglie, Bari, Gravina in Puglia, Monopoli, Torre Canne e Taranto

Con l'arrivo dell'Autunno iniziano a girare contemporaneamente in Puglia quattro nuove produzioni cinematografiche.

Si tratta del blockbuster Six Underground di Michael Bay (Nella Foto); dei film The Man with the Answers di Stelios Kammitsis e Il Ladro di Giorni di Guido Lombardi e del corto Dad’s Name di Beppe Tufarulo. Le diverse location prescelte interessano direttamente le località di Trani, Bisceglie, Bari, Gravina in Puglia, Monopoli, Torre Canne e Taranto. Ma andiamo per ordine.

Lunedì 24 Settembre, sono iniziate le riprese del film The Man with the Answers, di Stelios Kammitsis. Il set del lungometraggio, diretto dal regista greco che è stato assistente del grande maestro Theo Angelopoulos, viene allestito tra Bari, Monopoli e Gravina in Puglia. Si tratta di una coproduzione internazionale della 9.99 Films, con Felony Film (di Cipro) e Blonde Film (della Grecia). La lavorazione - con impiego di 19 unità lavorative pugliesi - durerà nella regione due settimane e terminerà in data 4 Ottobre. Opera filmica realizzata con il contributo di 41mila euro di Apulia Film Fund della Regione Puglia e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Martedì 25, primo ciak in Puglia – dopo la lavorazione in Toscana – dell'action movie Six Underground (6 Underground) di Michael Bay, con protagonisti Ryan Reynolds e Mélanie Laurent. Nel cast: Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona e Corey Hawkins. Il set del lungometraggio, diretto dal produttore e regista americano autore di Bad Boys, The Rock, 13 Hours e della sagaTransformers, sarà allestito nella città di Taranto. Si tratta di una coproduzione internazionale - originale del servizio di streaming – in collaborazione tra Skydance Media e Netflix. La lavorazione - con impiego di oltre 400 addetti - durerà nella regione tre settimane e terminerà intorno al 15 Ottobre. Opera filmica realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission e Toscana Film Commission.

Sempre Martedì 25 è previsto l'avvio delle riprese del film breve Dad’s Name di Beppe Tufarulo. Il set del cortometraggio sarà allestito per quattro giorni tra Trani, Bisceglie e Torre Canne. Si tratta di una produzione Tapelessfilm, in collaborazione con Art of Panic. La lavorazione - con impiego di 17 unità lavorative pugliesi - terminerà in data 28 Settembre. Opera filmica realizzata con il contributo di 19mila euro di Apulia Film Fund della Regione Puglia e con il sostegno di Apulia Film Commission.

Da ultimo Mercoledì 26 iniziano in Puglia – dopo la lavorazione in Trentino e in Campania - le riprese del film Il Ladro di Giorni di Guido Lombardi, con protagonisti Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e il piccolo Augusto Zazzaro. Il set del lungometraggio, diretto dal regista che ha vinto nel 2011 con Là-bas. Educazione criminale, il Leone del Futuro (Premio Venezia opera prima “Luigi De Laurentiis”), sarà allestito tra la città di Bari e Gravina in Puglia. Si tratta di una produzione di Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film e di Gaetano Di Vaio per Bronx Film. La lavorazione - con impiego di 16 unità lavorative pugliesi - durerà nella regione tre settimane e terminerà in data 10 Ottobre. Opera filmica realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission, Trentino Film Commission e Campania Film Commission. Per la realizzazione del film in Puglia saranno impegnate 16 unità lavorative pugliesi.

Si tratta di quattro diverse produzioni, realizzate con il sostegno di Regione Puglia e di Apulia Film Commission, la cui direzione sottolinea come la Puglia si confermi ancora una volta uno dei set più frequentati in Italia.