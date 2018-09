Tranincorsa Half Marathon, il 27 settembre la presentazione alla stampa.

L’A.S.D. Atletica Tommaso Assi Trani, sotto il patrocinio della Fidal e del Coni ed in collaborazione con il Comune di Trani, giovedì 27 settembre presso il Polo Museale in piazza Duomo a Trani, alle ore 18.30 presenta la Tranincorsa half marathon- trofeo Franco Assi, gara nazionale di corsa su strada sulla distanza omologata di km,21,097 con partenza alle ore 9.00 , domenica 30. Saranno presenti e interverranno il presidente regionale del Coni Angelo Giliberto, il delegato Coni Bat Antonio Rutigliano, il delegato fiduciario Coni di Trani Anselmo Mannatrizio, il presidente societario Gianni Assi; è prevista la presenza del sindaco Amedeo Bottaro e del segretario regionale della Fidal Puglia Mattia Gomes . La società sportiva è lieta di creare sinergia e quindi rivolge l’invito agli assessori allo sport, ai docenti di scienze motorie , ai presidenti delle società sportive , ai delegati coni e a tutte le altre figure professionali interessate . In questa giornata verranno presentati i due progetti sociali ideati da Raffaella Dianora e sostenuti fortemente dalla federazione. Vista l’alta valenza sociale delle iniziative alcuni degli assessori e dei dirigenti sportivi di comuni limitrofi hanno già garantito la loro presenza.