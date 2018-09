Domenca a Bari la fine delle riprese del cortometraggio"Tempo"

Domenica 30 settembre, presso The Nicolaus Hotel Bari, saranno ultimate le riprese del cortometraggio “Tempo”, liberamente ispirato al racconto inedito “Il tempo e le parole” di Sergio D’Angelo.

Lo short film, sostenuto da N & B Natural is Better, con il patrocinio della delegazione Puglia dell'Associazione Italiana Formatori e la produzione esecutiva dell’Ass. Cult. TraniFilmFestival, sarà interpretato nei ruoli principali da Annika StrØhm, Saba Salvemini e Ivana Pantaleo, per la regia di Beppe Sbrocchi.

La storia, attraverso le vicende personali dei due protagonisti, affronta questioni di rilievo della nostra contemporaneità: l’uso del linguaggio nella comunicazione sociale e l’uso del tempo.

Lo short film sarà presentato sia nei circuiti tipici del cosiddetto “cinema breve” (concorsi, festival e proiezioni e altro) che nelle università o durante corsi e seminari nell’ambito della formazione aziendale. L’uscita è prevista per fine anno.