Sabato 6 ottobre, ore 20:30, concerto di piano solo a palazzo delle arti “Beltrani”

Presso il Palazzo delle Arti Beltrani si terrà il Concerto del pianista Federico Rovini a cura dell’Associazione Auditorium di Castellana Grotte in collaborazione con l’Associazione Delle Arti di Trani.

FEDERICO ROVINI si esibirà al pianoforte con musiche di Schumann e Chopin.

Diplomatosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale d’onore, ha studiato composizione con Gaetano Giani-Luporini e Luciano Damarati.

Solista e camerista, ospite di importanti associazioni ed istituzioni musicali, in Italia e all’estero(Romania,Lussemburgo, Spagna, Francia, Russia, Danimarca, Austria, Cina, USA), esegue un repertorio che spazia dal Barocco all’Avanguardia contemporanea unendo, come sempre riconosciutogli dalla critica, una sapiente e dosata tecnica pianistica ad una squisita sensibilità e profondità di pensiero.

Durante la tournèe (Luglio 2009) nella Cina Popolare, fatta assieme ai “Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino”, oltre che come esecutore, ha riportato significativi consensi anche per le sue trascrizioni per archi di brani di G.Martucci e G.Puccini, che sono state eseguite in un concerto nel modernissimo Gran Teatro Nazionale di Pechino.

Ha collaborato come pianista in complessi cameristici vari, dal duo al settimino, con vari strumentisti italiani e stranieri, invece, come pianista e clavicembalista solista e camerista ha collaborato con i “Solisti Fiorentini”, con “I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino”, con il clarinettista Carlo Franceschi, il violinista Paolo Ardinghi ed è stato, inoltre, clavicembalista dell’Ensemble Melodia.

Ha collaborato, inoltre, con cantanti italiani e stranieri, nel repertorio sia lirico che cameristico, fra cui Ingrid Barz, Antonia Brown, Patrizia Ciofi, Patrizia Cigna, Laura Brioli, Alberto Mastromarino.

All’attività concertistica affianca quella didattica. Ha insegnato all’Istituto Musicale Pareggiato di Teramo, nei Conservatori di Sassari e Cagliari e attualmente è titolare di cattedra di ruolo al Conservatorio di La Spezia, dove ha ricoperto la carica di Vice-direttore dall’anno accademico 2004/2005 e attualmente ricopre quella di Direttore dal novembre 2014.

Ha tenuto e tiene varie conferenze, lezioni-concerto, masterclasses, seminari e corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, in Danimarca per il Real Conservatorio di Musica di Copenhagen e vari Licei in Spagna, in Russia, in Germania,in Cina, negli USA.

Nell'estate 2013 ha registrato alcuni brani per pianoforte di Mussorgsky che sono stati inseriti nella colonna sonora del film “Piccola Patria”, pellicola in concorso e segnalata dalla critica alla recente 70° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Ha registrato per la R.A.I. Radiotelevisione Italiana, Rai International, per SKY Classica, per emittenti radiotelevisive rumene, austriache, per la televisione nazionale russa; alcune sue registrazioni ed incisioni sono frequentemente messe in onda da Radio Toscana Classica ed altre emittenti radiofoniche specializzate.

Dal 1987 è, ininterrottamente ad oggi, direttore artistico della Scuola Comunale di Musica “Sarabanda” di Cecina.

Dal 2012 è direttore artistico dei Masterclasses "Suoni di un'isola" che si tengono annualmente a Portoferraio (Isola d'Elba). È chiamato sovente a far parte di commissioni giudicatrici in importanti concorsi pianistici e di musica da camera nazionali ed internazionali.

Il ticket di ingresso al Concerto è di € 12,00 a persona; sono previste riduzioni con ticket a euro € 10,00 per gli over 65.

Si consiglia la prenotazione.