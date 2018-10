Martedì 9 ottobre, a Barletta, presso “l’Hotel dei Cavalieri” in via Foggia, si terrà il IV congresso della Flai Cgil Bat. Conclusosi l’iter delle assemblee di base nei comuni e nei luoghi di lavoro, ora è tempo di rinnovare i vertici provinciali della categoria dei lavoratori dell’agro industria con l’elezione dei delegati al congresso regionale Flai e dei delegati al congresso provinciale della Cgil Bat.

“Nelle assemblee di base e sui posti di lavoro dove siamo stati presenti nelle scorse settimane c’è stata una grande partecipazione di lavoratrici e di lavoratori ed è stata l’occasione per discutere dei vari problemi della nostra categoria, questioni che ci hanno visto sempre in prima linea nelle sedi di contrattazione e nelle piazze in occasione delle diverse mobilitazioni del settore”, spiega il segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti.

I lavori del IV congresso della Flai Cgil Bat si apriranno con la registrazione dei delegati e l’espletamento delle formalità previste dal regolamento. Dopo la relazione del segretario generale della Flai Cgil Bat, Gaetano Riglietti, sono previsti gli interventi del segretario generale della Cgil Bat, Giuseppe Deleonardis e del segretario Flai Cgil Puglia, Azmi Jarjawi. Prima delle conclusioni affidate a Marco Bermani, segretario nazionale Flai Cgil, ci sarà il dibattito con i delegati e tutti gli adempimenti per l’elezione del segretario generale della categoria.